Revue critique de conception réussie pour le satellite militaire britannique Skynet 6A

Au moins trois sites impliqués au Royaume-Uni

Skynet 6A, le prochain satellite de communications militaires sécurisées du ministère britannique de la Défense (MoD), officiellement confié en juillet 2020 à Airbus Defence and Space pour un montant de plus de 500 M£, vient de passer sa revue critique de conception (CDR) avec succès.

Sa construction (à partir d’une plateforme tout électrique Eurostar Neo) mobilise plus de 45 PME et plus de 400 personnes à Stevenage, Portsmouth et Hawthorn, au Royaume-Uni.

La prochaine étape majeure du chantier sera la livraison de la structure de communication d'ici la fin de l'année.

Lancement en 2025

Skynet 6A doit être lancé en 2025 vers l’orbite géostationnaire à l’aide d’un Falcon 9 de SpaceX, et fonctionner de façon nominale durant 15 ans.

Il doit compléter la flotte Skynet 5 existante, composée de quatre satellites : 5A (en service depuis mars 2007), 5B (novembre 2007), 5C (juin 2008) et 5D (décembre 2012).

Tous avaient été fournis par Astrium (devenu Airbus Defence and Space), impliqué depuis 1974 dans le programme Skynet (à l’époque sous le nom de Marconi Space and Defence Systems).