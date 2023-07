Révélations sur la base d'écoutes chinoise à Cuba : démentis, confirmations et enjeux régionaux

Les démentis cubains et américains

Le 3 juin, le Wall Street Journal a fait une annonce fracassante, affirmant que la Chine et Cuba étaient en pourparlers pour établir une base d'écoutes électroniques à Cuba, à seulement 160 km des côtes de la Floride. Les autorités cubaines n'ont pas tardé à réagir et ont immédiatement démenti ces allégations. Carlos Fernandez de Cossio, vice-ministre cubain des Affaires étrangères, a qualifié l'information de « totalement mensongère et infondée ». Il a souligné que Cuba « rejette toute présence militaire étrangère » en Amérique latine, y compris les bases militaires américaines.

Les démentis ont également été émis par l'administration Biden. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré que l'article du Wall Street Journal n'était pas exact. Il a toutefois souligné que l'administration était préoccupée par les activités d'influence de la Chine dans la région.

Le général Pat Ryder, porte-parole du Pentagone, a également réfuté les informations du journal, affirmant qu'ils n'avaient pas connaissance de l'installation d'une base d'espionnage chinoise à Cuba.

Les confirmations ultérieures

Cependant, quelques jours plus tard, un haut responsable américain a admis que l'information du Wall Street Journal était partiellement exacte. Selon cette source, la base d'écoutes chinoise serait en réalité opérationnelle depuis au moins 2019. Ce revirement a suscité des interrogations sur les déclarations initiales des autorités américaines et a semé la confusion quant à la véracité de l'information.

Les préoccupations et les projets chinois et russes à Cuba

Outre la base d'écoutes électroniques, d'autres projets inquiétants impliquant la Chine et la Russie à Cuba ont été révélés. Le Wall Street Journal a rapporté que la Chine envisageait également d'installer un centre d'entraînement militaire sur l'île. Les autorités américaines ont exprimé de profondes inquiétudes concernant les activités militaires chinoises à Cuba, soulignant les implications potentielles pour la sécurité régionale et les intérêts des États-Unis.

La Russie, de son côté, a également manifesté son intérêt pour Cuba. En janvier 2022, le pays a déclaré ne pas exclure l'envoi de troupes en Amérique du Sud si l'OTAN ne limitait pas ses activités dans la région. Compte tenu de l'histoire entre Cuba et la Russie, notamment la crise des missiles de 1962, l'île est un sujet clé dans les réflexions stratégiques russes. Il convient également de noter que les autorités russes avaient déjà envisagé de rétablir une présence militaire à Cuba il y a six ans.

Les discussions russo-cubaines et les perspectives futures

Le 27 juin, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a reçu son homologue cubain, le général Alvaro Lopez, à Moscou. Les discussions entre les deux pays ont porté sur un large éventail de questions militaires et militaro-techniques. Bien que les détails précis de ces discussions n'aient pas été divulgués, le ministère russe de la Défense a souligné les excellentes relations russo-cubaines et a évoqué des projets militaro-techniques et une coopération militaire plus étroite.

Il reste à voir si ces projets de bases d'écoutes électroniques et d'entraînement militaire chinoises, ainsi que l'intérêt russe pour Cuba, se concrétiseront. La situation suscite des préoccupations en matière de sécurité régionale et soulève des questions sur les réactions et les mesures que prendront les États-Unis et les pays voisins. La surveillance et la coopération régionales sont essentielles pour faire face à ces défis géopolitiques croissants et préserver la stabilité dans l'hémisphère occidental.