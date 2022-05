Réussir son entretien par Skype : les 4 astuces.

« Mon entretien se fera par Skype, je suis rassuré, c’est beaucoup moins impressionnant qu’en vrai ! »

Un de plus qui tombe dans le piège ! Certes, aux premiers abords, un entretien par Skype semble beaucoup plus facile qu’en vrai. Outre les trajets qui vous sont évités, vous échappez au contact physique et à la pression visuelle et environnementale. Vous restez dans un espace qui vous est plus ou moins familier et rassurant, cela favorise votre aisance et laisse parler votre spontanéité. Enfin, le fameux body-language y perd quasiment toute sa valeur, permettant au recruteur de se focaliser uniquement sur vos propos.

Toutes ces raisons sont à la fois vraies et fausses. Cependant, détrompez-vous, votre interlocuteur ne va pas se concentrer uniquement sur l’encadré de votre visage plus ou moins flou. Au contraire, il fera doublement attention à votre attitude car le défaut de Skype est bien celui de se laisser aller à la familiarité entrainée par la barrière de l’écran.

Pour éviter tout écart déplorable, voici 4 astuces, à titre indicatif, qui vous permettront de réussir votre entretien Skype.

L’équipement :

Tout d’abord, soyez bien équipé ! Une bonne connexion est primordiale. Lorsqu’elle est mauvaise, la vidéo coupe régulièrement rendant pénible votre conversation. Si votre interlocuteur s’est malheureusement levé du pied gauche ce matin-là, il pourrait en être exaspéré et mettre un terme à l’entretien ainsi qu’à votre candidature. On veut à tout prix éviter cette fin tragique. Alors choisissez un espace dans lequel Wifi et 4G fonctionnent parfaitement. Réglez également le problème de luminosité ainsi que votre micro, ils faciliteront le bon échange au même titre que la connexion internet.

2. Le vêtement :

Pas question d’enfiler un t-shirt sous prétexte que vous êtes chez vous. L’entretien par Skype est moins traditionnel, mais il ne signifie pas pour autant qu’il abandonne toutes conventions. Alors choisissez un vêtement habillé comme si vous y étiez, et pas uniquement pour le haut, cela vous évitera quelques situations embarrassantes.

3. Le choix du lieu :

Contrairement à l’idée générale, il est judicieux de choisir un espace qui ne vous est pas familier : café, parc, restaurant. Il s’agit de trouver un endroit calme, pas trop bruyant, dans lequel vous n’avez pas d’habitude particulière. Ainsi, vous serez moins susceptible de tomber dans le piège de Skype, celui de vous mettre un peu trop à l’aise. Entouré de personnes que vous ne connaissez pas et assis à une place qui vous est également étrangère, vous ferez plus attention à votre attitude.

4. L’apparence corporelle :

Faites comme si vous y étiez. Appropriez-vous l’espace que vous avez choisi. Evitez les grands gestes ou les bras croisés, le body-language parlera encore un peu à travers l’écran ! Soyez attentif à votre interlocuteur, il n’aura que votre visage à regarder et remarquera tout de suite si votre regard s’en va ailleurs, signe de désintéressement. Enfin, n’oubliez pas de sourire !