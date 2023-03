Reprise des livraisons, le F-35 progresse depuis le crash de décembre

Reprise des opérations de vol du F-35, il progresse vers la reprise des livraisons

Le 6 mars, dans ses installations de Fort Worth au Texas, Lockheed Martin a repris les opérations de vol du F-35. La voie se dégage donc de nouveau vers la reprise des livraisons du chasseur multirôles furtif américain. La recherche d’anomalies enclenchée suite au crash d’un F-35B à Fort Worth en décembre, est encore en cours, sous la direction du Naval Air Systems Command. L'enquête n’a cependant pas encore permis d’identifier formellement la cause de l’accident. Survenant donc après une interruption de près de trois mois, cette annonce n’indique pas quand les premier F-35 seront livrés.

L’annonce intervient presque simultanément à l’abandon de l'Adaptative Engine Technology Program (AETP) dont la vocation était de remplacer les moteurs F135 des avions de combat F-35A/B/C Lightning II. Pratt & Whitney a en effet annoncé reprendre la livraison des moteurs F135 qui équipent le chasseur à l’origine. Cette reprise est possible car un correctif aux problèmes de résonance harmonique dans les groupes motopropulseurs a été trouvé.

Vol d’acceptation nécessaire depuis le crash en décembre d’un F-35B

Des vols d’acceptation devront être effectués par les pilotes d'essai de Lockheed Martin et de la Defense Contract Management Agency afin de s'assurer du bon fonctionnement de l’avion. L’objectif étant de documenter toute anomalie qui pourrait mettre à mal des opérations futures et la survie des pilotes. Un porte-parole de Lockheed aurait ainsi déclaré à Air & Space Forces Magazine que l’avion serait livré « après avoir effectué les multiples vérifications et vols d'essai nécessaires ». Se sont actuellement 26 F-35 qui sont construits mais en attente de livraison depuis la mise en place de la suspension des opérations de vol.

Quelle ampleur pour le problème de résonance harmonique ?

Au cours de l'enquête sur l’accident du F-35B, un problème de vibration appelé résonance harmonique a été repéré. Selon Pratt & Whitney il n'affecte qu'un petit nombre d'avions et n'est apparu qu'après plus de 600 000 heures de fonctionnement cumulées des moteurs F135 sur l’ensemble de la flotte. Le Joint Program Office (JPO) a néanmoins émis une time compliance technical directive (TCTD). Les TCTD sont des directives émises pour fournir des instructions sur les plateformes et matériels utilisés par l'Armée de l'Air américaine afin d'accomplir des modifications, des changements ponctuels ou des inspections d'équipements mais aussi l'installation d’équipements nouveaux. Les avions qui n'ont pas étés affectés par le problème de résonance harmonique ne seront soumis à aucune restriction de vol pendant qu'ils attendent la mise à niveau de leur moteur. A contrario, le petit nombre d'avions retenus au sol devra attendre d’avoir reçu la modernisation avant de pouvoir s'envoler. L’application de cette modernisation prendrait entre quatre et huit heures selon le porte-parole du Joint Program.