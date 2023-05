Report de l'entrée en service de l'Airbus A350F à 2026

Airbus A350F : reporté à début 2026

Le constructeur Airbus a annoncé mercredi 3 mai 2023 que l'entrée en service de son plus grand avion cargo, l'Airbus A350F, initialement prévue en 2025, sera reportée au début de 2026. Cet avion a une capacité de 109 tonnes de fret.

Air France, ALF, CMA CGM, Etihad, Martinair, Silky Way, Singapore, ainsi que des clients non identifiés ont passé 39 commandes fermes pour l'Airbus A350F d'Airbus, dont les premiers composants ont été produits récemment par Airbus Atlantic à Nantes. Le retrait obligatoire des jets, notamment des Boeing 777F et 767-300F pour des raisons environnementales à partir de 2027, devrait profiter à l'Airbus A350F, bien que son rival américain, le Boeing 777-8F, ne fera ses débuts commerciaux que plus tard.

Airbus A321XLR : un an avant son entrée en service

Si les débuts de l'A350F ont été retardés, Airbus a de nouveau déclaré que l'A321XLR attendu commencera ses vols commerciaux au deuxième trimestre 2024, donc dans environ un an.La variante à très long rayon d'action de l'avion monocouloir promet de remodeler le transport aérien grâce à son rayon d'action de 4 700 milles nautiques (8 700 km).

Livraison d'Airbus au premier trimestre 2023

Au premier trimestre, Airbus a livré 127 avions commerciaux (10 A220, 106 A320neo, 6 A330 et 5 A350), soit 15 de moins qu'à la même période de 2021. Guillaume Faury, PDG de l'entreprise, a admis des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement en plus de difficultés avec les avions équipés de la turbosoufflante GTF, de Pratt & Whitney. Malgré cela, Airbus a maintenu sa prévision de livrer 720 avions en 2023.