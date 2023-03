Réouverture du siège historique de l’Agence spatiale européenne

Deux objectifs majeurs

Le 21 mars, la presse était conviée à une visite du siège « ESA HQ » (ESA Headquarters) de l’Agence spatiale européenne, situé rue Mario-Nikis, dans le 15 arrondissement de Paris, à deux pas de l'Unesco et des Invalides.

L’immeuble qui, avant d’être acheté en 1976 par l’ESA, abritait une usine de fabrication de tubes de téléviseurs Thomson, a subi ces cinq dernières années d’importants travaux.

Ceux-ci avaient été décidés pour deux raisons principales : il s’agissait d’une part de procéder au désamiantage des locaux, et d’autre part de les agrandir, afin qu’ils soient capables d’accueillir jusqu’à trente délégations de l’Agence.

Le chantier, complexe, représente un budget de 70 millions d’euro.

Il a notamment été mené par les cabinets d’architectes Atelier du Pont (architecte du projet) et Majorelle (architecte d’intérieur), le promoteur Sogelym Dixence et Bouygues Bâtiment Ile-de-France – Rénovation Privée.

Trois labels environnementaux

Le nouveau siège s’étend désormais sur 11 606 m2 et trois bâtiments, dont le plus haut compte cinq étages et une terrasse (avec vue sur la tour Eiffel).

Il permet d’accueillir au quotidien jusqu’à 330 collaborateurs, qui vont désormais travailler en open space, et jusqu’à 450 personnes dans un centre de conférence de 750 m2, modulable (divisible en trois salles indépendantes), équipé d’un système d'interprétation en neuf langues, et recouvert d’une immense verrière.

A proximité du centre de conférence se trouvent 38 salles de réunion à disposition des délégations de l’Agence.

En tout, le siège de l’ESA compte 110 salles de réunion.

Le bâtiment vise une certaine sobriété énergétique (avec un système de recyclage des urines dérivé de celui utilisé à bord de la Station spatiale internationale !), comporte désormais des espaces végétalisées (300 m2), et a reçu trois labels environnementaux : HQE Excellent, BREEAM Very Good, WELL Gold.

Un centre pour le public en mai

Dès le lendemain de la visite presse, le siège rénové accueillait le 315e Conseil de l’ESA.

Pour leur part, c’est le 11 avril que les équipes administratives et de direction de l’ESA retrouveront la rue Mario-Nikis.

Elles avaient été transférées durant les travaux dans des bureaux situés rue du Général Bertrand, toujours dans le 15e arrondissement.

Enfin, le 10 mai prochain, ouvrira au siège de l’ESA un centre d’information et de documentation accessible au grand public et aux scolaires, baptisé Astrolabe Visitor Centre, qui sera équipé d’une boutique.