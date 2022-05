Rendez-vous au salon AEROSUD le 5 juillet prochain

AEROSUD vous donne rendez-vous à Istres le 5 juillet prochain

Après une première édition qui s'était déroulée sur la base aérienne de Salon-de-Provence en novembre 2021, le pôle SAFE, Air&Cosmos et leurs partenaires vous donnent rendez-vous cette fois à Istres pour une deuxième édition qui se tiendra le 5 juillet prochain. Objectif : créer un temps de rassemblement des acteurs des filières aéronautique, spatiale et défense avec une mise en lumière de l'écosystème en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui soutient cette deuxième édition qui sera inaugurée par une soirée de Gala le 4 juillet.

Appui industriel et institutionnel

Le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'accompagne de celui de partenaires industriels et institutionnels comme la Cellule Régionale Aéronautique (DREETS PACA, le GIFAS, l'UIMM Alpes Méditerranée), le pôle d'innovation de défense NovAéro qui réunit la DGA-Essais en vol, l'AIA de Cuers, le CEAM, le GAMSTAT, le CIEH, l'Ecole de l'Air et de l'Espace, CEPA, ALAVIA ainsi que plusieurs acteurs industriels tels que Airbus, Safran et Thales.

Plusieurs temps forts

La journée du 5 juillet 2022 s'articulera autour de plusieurs temps forts : des tables-rondes dont les thématiques sont à découvrir sur le lien suivant, https://aerosud.safecluster.com/programme-2022/, des démonstrations statiques et aériennes, un espace d'exposition favorisant le networking. La première édition avait réuni plus de 30 exposants, 50 intervenants et 300 représentants étatiques, académiques et industriels. Ils sont partis pour être plus nombreux le 5 juillet prochain. Parmi les exposants déjà engagés sur cette deuxième édition :Airbus, Ares Aviation, Apsys, Axess Developpement, Derichebourg Aeronautics Services, Fleuret, IPECA, Genwaves, JJGK Aero, Thales Avionics, Vibratech, Thales Alenia Space, Safran Aircraft Engines, Satys,,......