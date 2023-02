Rencontre aérospatiale au sommet à Casablanca

Casablanca, capitale du jour de l’aérospatial en Afrique

La première édition de l’Aerospace African Forum s’est ouvert ce matin à Casablanca, la capitale économique du Maroc et la plus grande ville du Maghreb (4 millions d’habitants).

L’événement est organisé comme une plateforme continentale de réflexion sur le thème de la mobilité durable, est organisé par l’Africa Air Forum et le Gimas (Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, qui mobilise 140 entreprises).

Parmi les partenaires figure l’AJPAE (Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace), dont six représentants sont présents.

Outre de nombreux ministres du Maroc et de divers pays africains, l’une des invités de marque est l’astronaute française Claudie Haigneré.

Un programme riche et varié

Cette première édition rassemble durant une journée de grands décideurs de l’aéronautique et du spatial de l’Afrique et de l’international, dans le but d’échanger et de partager, afin notamment de contribuer au développement du continent africain.

Une douzaine de séances plénières et tables rondes sont programmées

La préparation de ces rencontres a représenté dix-huit mois de préparation.

Programme et liste des intervenants sur https://aerospace-african-forum.com/

Focus sur les tables rondes Espace

Deux tables rondes sont consacrées aux questions spatiales : « Militarisation de l’espace, quelles menaces ? » et « Quelles opportunités du spatial pour les Etats africains ? ».

La première rassemble Hervé Derrey (président de Thales Alenia Space), Jean-Paul Paloméros (ancien commandeur suprême transformation Otan) et Sherif Sedky (président de l’Agence spatiale égyptienne).

La seconde rassemble Riadh Cammoun (vice-président Affaires institutionnelles de Thales Alenia Space), Cheick Modibo Diarra (ancien Premier Ministre du Mali, ancien président de Microsoft Afrique et ancien navigateur planétaire au laboratoire JPL de la Nasa), Driss El Hadani (directeur général du Centre royal de télédétection spatiale à Rabat, au Maroc) et Claudie Haigneré.