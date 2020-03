Remplacement des Tornado allemands : vers une flotte mixte

Eurofighter, Super Hornet et Growler.

Selon la presse allemande, le dossier du remplacement des Tornado de la Luftwaffe semble avancer. A tel point que plusieurs sources proches de la défense allemande ont révélé que l'Allemagne pourrait finalement se doter d'une flotte mixte, composée de F-18 et d'Eurofighter. La raison provient probablement de la question nucléaire et de la capacité de la Luftwaffe à emporter l'arme américaine. Car en effet, si aucun des appareils n'a été certifié pour cette mission et conçu pour pouvoir emporter la bombe B61, les Etats-Unis avaient clairement fait savoir que l'obtention de la certification serait bien plus rapide sur F-18 que sur Eurofighter. Une attente pour le Typhoon que l'Allemagne ne pouvait se permettre au regard du vieillissement de son parc.

Parc mixte.

Au final, l'Allemagne envisagerait d'acquérir 90 Eurofighter, 30 Super Hornet et 15 Growler, pour les missions de guerre électronique. Alors que l'Allemagne doit remplacer une flotte de 93 appareils, nous arrivons au final sur un total de 135 appareils. Car en effet, via cette acquisition, notamment de 90 Eurofighter, l'Allemagne souhaiterait également profiter de l'occasion pour remplacer la tranche 1 des Typhoon.



Un choix contesté.

Le choix vers lequel s'oriente l'Allemagne est cependant contesté et un récent rapport du RUSI vient frontalement remettre en question l'approche choisie par Berlin. « Au regard des longues difficultés rencontrées par la Luftwaffe pour garantir la disponibilité, même d'un petit nombre, de la flotte de 141 Eurofighter, en raison de problèmes logistiques et du manque de pilotes, la stratégie de l'Allemagne semble bien curieuse, à savoir se doter de très petites flottes (Super Hornet et Growler) qui nécessiteront des moyens importants pour rester opérationnelles », peut-on y lire. L'auteur, Justin Bronk, suggère ainsi que Berlin se débarrasse de la question nucléaire et s'oriente vers une flotte 100% Eurofighter, afin de concentrer ses moyens en terme de MCO et de formation et ainsi maximiser le taux de disponibilité de la flotte. Une décision que selon l'auteur forcerait alors les Etats-Unis à reconsidérer la certification du Typhoon pour l'emport de la B61.



Le rapport du RUSI soulève par ailleurs, que si l'emport de la bombe nucléaire représente une mission cruciale pour l'Allemagne, cela doit s'accompagner d'une réflexion sur la furtivité de l'appareil qui aurait alors dû conduire Berlin à se doter du F-35A. Un choix qui avait été écarté par l'Allemagne, notamment pour des raisons politiques à l'époque.