Régime des réquisitions, nouvel enjeu pour les acteurs de la défense

La politique de défense de la France est fondée sur le socle de la dissuasion nucléaire et sur le modèle d'armée de métier qui assure des capacités d'intervention et de projection autonome. C’est dans cette perspective qu’a été adoptée la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 20301, dont une actualisation est en cours, réformant aussi le Code de la défense notamment sous les deux axes complémentaires suivants : une réforme du régime des réquisitions 2 désormais prévues pour les besoins de la défense et de la sécurité nationales, et la création de dispositifs 3 en matière de sécurité d’approvisionnement des forces armées et des formations rattachées, visant tantôt la constitution d'un stock minimal tantôt l’imposition d’un ordre de priorité dans la réalisation des marchés de défense ou de sécurité.

Une réquisition d’un service peut être définie comme une mesure qui a pour effet d'obliger la personne morale qui en est destinataire à fournir, par priorité, les prestations prescrites par l'autorité requérante, avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériels 4. Ce régime des réquisitions introduit la possibilité d’un bouleversement des dispositions contractuelles de droit privé convenues : le nouveau dispositif crée le passage d’une relation contractuelle à une relation de puissance publique 5.

Certaines limitations propres au secteur militaires, s’imposent 6.

- la fabrication en France de matériel de guerre nécessite l’obtention d’une licence de fabrication suivant l'article L. 2332-1 du code de la défense.

- la participation d’acteur étrangers peut être soumise à notre réglementation relative au contrôle des investissements étrangers 7 ;

- l’exportation est soumise à différentes réglementations nationales et communautaires 8 ;

Le dispositif

Deux régimes spécifiques de réquisition coexistent : le premier recouvre les besoins de constitution de stock ; le second établit un régime de priorisation dans l’exécution des contrats de droit privé en cours. Dans les deux cas, un arrêté ministériel sera émis et celui-ci s’imposera à toute disposition contractuelle contraire. Le dispositif est néanmoins entouré d’un certain nombre de garanties juridiques, principalement :

les réquisitions sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ; elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat (accord contractuel) et doivent prendre fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires 1 (Article L 2212-3 du code de la défense).

le dispositif ne s’applique qu’après consultation de l’entreprise concernée.

Les voies de recours à l’encontre d’un tel arrêté semblent théoriques : il est en effet peu probable que la Direction Générale de l’Armement (« DGA ») accepte de revenir sur ses positions.

Constitution de Stock

Le premier dispositif prévoit que le ministre des Armées puisse ordonner à toute entreprise concernée la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elle est tenue d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de ses activités. Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock est réexaminé une fois par an.

Le stock en question doit être proportionné au regard 2 (c. défense, art. L 1339-1 et R 1339-2) :

- de la situation économique de l’entreprise concernée ;

- des besoins des forces armées, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause ;

- des conditions générales d'approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause à savoir :

Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins pour une durée de 24 mois.

Deux autres caractéristiques sont à relever :

le dispositif s’applique indépendamment de toute commande ou contrat en cours : le simple positionnement d’un bien dans la chaine d’approvisionnement peut faire basculer dans le champ d’application du dispositif ;

les entreprises concernées par la constitution des stocks ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts induits en application de l’arrêté ministériel.

Priorisation des contrats de droit privé en cours

Le ministre des Armées peut recourir à une réquisition si un accord n’est pas trouvé avec la partie privée au bénéfice d’un ou de plusieurs de ses clients au détriment des autres (hors exception). Cette priorisation peut également s’appliquer si le contrat amont est passé avec l’OTAN ou même avec un État tiers.

Le cocontractant initial est tenu de communiquer au Ministre la liste de ses sous-traitants concernés et ceux-ci doivent faire de même pour leurs propres sous-traitants. Ces derniers doivent faire valoir toutes les limitations, restrictions, exceptions et risques éventuels (par exemple la sécurisation ou la conditionnalité des fournitures aval …).

La marge de manœuvre dans le cadre de ces discussions préalables avec le Ministre semble relativement ténue. Une autre différence fondamentale avec le régime de reconstitution du stock est ici le bénéfice d’une indemnisation due par l’État, (Article 2212-1 et suivants du code de le défense), limitée aux préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par le Ministre.

Conséquences pratiques

Dans le rapport avec les sous-traitants, l’idéal serait d’inclure dans la convention avec le Ministre une conditionnalité forte : impossibilité de fabrication et de livraison si l’approvisionnement en aval n’est pas assuré auprès de ses propres sous-traitants

La réquisition a aussi comme conséquence pour le fournisseur/sous-traitant de devoir constituer des stocks pendant des mois et/ou des années sans nouvelle commande : l’insertion d’une forme de clause de revoyure pourrait ainsi permettre une forme de délestage des stocks en cas de besoin.

Dans le rapport avec les clients « priorisés » par le Ministre, les clauses contractuelles seront neutralisées par les termes de l’arrêté ministériel : la marge de manœuvre restant dans la négociation avec les clients sera très étroit.

Dans le rapport avec les clients non « priorisés », il peut être judicieux de travailler en amont de la signature du contrat à l’insertion de clauses contractuelles protectrices inspirées de la force majeure.

