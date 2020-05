Redémarrage en trois étapes pour le transport aérien mondial

D'abord les marchés intérieurs

Sous la houlette de son président, Alexandre de Juniac, l'IATA (Association du transport aérien international) a travaillé, en coopération avec les gouvernements, sur un plan de redémarrage du transport aérien mondial en trois phases. La première porte sur les marchés intérieurs à partir de la fin du deuxième trimestre 2020 et plus précisément dans le courant du mois de juin. Puis viendra le temps des marchés continentaux (Europe, Amérique du Nord,...) à compter du mois de juillet et tout au long du troisième trimestre (juillet à septembre). L'intercontinental reprendra au quatrième trimestre.

Travail préparatoire

Ce plan de redémarrage en trois étapes du transport aérien mondial est le résultat des échanges menés par l'IATA avec les gouvernements concernés par le biais de sommets "virtuels" lancés vers le milieu du mois d'avril dernier et associant acteurs du transport aérien, gouvernements et autorités sanitaires. « Nous devrons travailler très étroitement avec les gouvernements et les autorités sanitaires pour savoir comment elles lèveront le ban sur les restrictions de voyage et à quelles conditions. Et nous souhaitons que cela soit coordonné pour ne pas revenir à une situation similaire à celle qui a suivi le 11 Septembre, où plusieurs processus nouveaux ont été imposés de façon anarchique et où nous nous sommes retrouvés avec un fatras de mesures que nous essayons toujours de démêler 20 ans après », soulignait Alexandre de Juniac en mars dernier.