Reconversions et recrutements : la filière aérospatiale normande s'associe à France Travail Normandie

Partenariat entre le pôle NAE et France Travail Normandie

La Région Normandie, comme les Régions Pays de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs, est confrontée à une double tendance : une filière automobile en difficulté et confrontée à des réductions d'effectifs et une filière aérospatiale et de défense portée par des carnets de commandes civils et militaires sur 10 ans mais qui peine à recruter, notamment les PME et TPE. Or, au regard des profils et des qualifications recherchés, beaucoup de salariés de la filière automobile ont la possibilité de se reconvertir et de trouver ou retrouver un emploi. Face à cette situation paradoxale, France Travail Normandie et NAE ont décidé "de bâtir ensemble un projet concret et efficace afin de faire matcher les potentiels des demandeurs d’emploi avec les attendus en compétences des recruteurs et ainsi concrétiser les embauches".

Les six axes du projet commun :

Développer des expérimentations territoriales pour modéliser des solutions de recrutements afin de répondre aux besoins en compétences des entreprises normandes, en s’appuyant par exemple sur les solutions recrutement France Travail comme la MRS (Méthode de Recrutement par Simulation) ou l'AFEST (Action de Formation En Situation de Travail) ;

Développer les synergies régionales entre les réseaux respectifs de France Travail et de NAE, notamment par le partage d'informations sur les dispositifs d'accompagnement au recrutement, comme les formations préalables au recrutement (POE : Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle) ou encore les immersions en entreprise ;

Améliorer l'information sur les métiers et les compétences de la filière auprès des demandeurs d'emploi pour favoriser leur attractivité, en s'appuyant sur le « Serious Game NAE » [1] dans le cadre de sessions organisées par France Travail et en suscitant des visites d'entreprises de la filière ;

Agir ensemble pour satisfaire les besoins en recrutement de l'industrie aéronautique, spatiale et défense/sécurité au bénéfice du placement des demandeurs d'emploi qui seront présélectionnés par les conseillers de France Travail ;

Renforcer les démarches inclusives des publics demandeurs d'emploi dans ce secteur en mobilisant les dispositifs existants, avec une attention particulière portée à la féminisation des métiers, aux publics issus des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et les personnes en situation de handicap ;

Mettre en place un « NAE Tour Emploi » dans les principaux bassins d'emploi normands pour faciliter les rencontres entre les industriels locaux sélectionnés par NAE et les demandeurs d'emploi sourcés par France Travail, à l'occasion des salons 24h pour l'emploi et la formation.

Une initiative qui devrait être suivie par d'autres Régions

Ce partenariat entre France Travail Normandie et la filière normande NAE devrait susciter les vocations dans les Régions confrontées au même paradoxe dans leurs bassins d'emplois respectifs, notamment les Régions Pays de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes.