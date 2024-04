Recherche technos radar : le labo franco-singapourien SONDRA fête ses 20 ans

20 ans de travaux dans les technologies radar

Porté par une alliance quadripartite réunissant CentraleSupélec, l'ONERA, la NUS (National University of Singapore) et le DSO singapourien, le laboratoire de recherche SONDRA mène depuis 20 ans des études innovantes pour les technologies radar dans les domaines de l'électromagnétisme et du traitement du signal. Une coopération franco-singapourienne initiée par la DGA et portée au départ par Marc Lesturgie et Chan Hian Lim et qui "s'est traduite par de nombreux travaux et démonstrations technologiques, comme l'avancée des recherches sur les radars à ondes de surface à l'ONERA". Et en l’espace de 20 ans, SONDRA a acquis une stature internationale, comme en témoigne la participation systématique du laboratoire aux prestigieux comités des conférences internationales sur les radars, la présence d'experts internationaux aux soutenances de thèses".

Un laboratoire international unique en France

SONDRA est un laboratoire international unique en France, animé par une douzaine de chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et doté d'un budget de près de 3M€. Soutenu par une volonté étatique forte tant française que singapourienne, il bénéficie d’importants moyens afin que les équipes scientifiques puissent conduire des recherches académiques dans les domaines de la physique (propagation, signatures des fonds), du traitement du signal, de l'électromagnétisme et des données (IA par exemple) applicables au radar et à la télédétection.Sa préoccupation permanente est d’aboutir à des essais et des validations terrain, grâce notamment aux moyens dont disposent le DSO et l'ONERA. Les recherches de SONDRA viennent en appui des grandes réalisations de ces derniers, leur permettant des avancées notables dans leurs domaines respectifs.

Sans oublier un engagement dans les activités de formation de CentraleSupélec. A titre d’exemple, les enseignants-chercheurs de SONDRA dispensent un cours sur l'observation de la terre en première année du cycle ingénieur, suivi par plus d'une centaine d'étudiants. "Les défis proposés par notre partenaire singapourien nous ont amenés à imaginer la façon dont les techniques d'intelligence artificielle pourraient être mises en œuvre pour mieux analyser les phénomènes physiques qu'un outil comme le radar nous permet d'observer. Les chercheurs du laboratoire ont ainsi acquis une reconnaissance internationale d'experts de l'observation de la terre", explique Stéphane Saillant, directeur du laboratoire SONDRA.

Singapour rejoint l'IFAR présidée par l'Onera

"Pour l'ONERA, grâce à SONDRA, Singapour occupe la première place des coopérations bilatérales hors Union européenne sur des thématiques à caractère duale civil/défense. Il s’agit de la seule coopération non occidentale en équipe intégrée. "SONDRA est plus qu'un laboratoire, c'est une communauté de chercheurs et d'ingénieurs qui, par leurs échanges, permettent de proposer de nouvelles coopérations entre ses membres. Menées pour certaine sous l'égide de la DGA, les collaborations de l'ONERA avec DSO, vont aujourd'hui bien au-delà du domaine radar pour s'ouvrir à d'autres technologies duales ", commente Bruno Sainjon, président de l'ONERA.

Cette relation forte, fondée sur la confiance et la volonté d'innover en repoussant les limites, a par ailleurs contribué à l'entrée d'une institution singapourienne au prestigieux réseau IFAR (International Forum for Aviation Research), dont l'ONERA est membre et exerce la présidence depuis 2023", indique-t-on du côté de Palaiseau. L'entrée de Singapour dans l'IFAR s'est notamment traduite par la décision d'organiser le sommet annuel de l'IFAR dans la cité-État en octobre 2024. La coopération avec Singapour est également soutenue par des arrangements techniques pilotés par l'agence de l'innovation de défense (AID).