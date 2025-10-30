Recherche de traces de vie extraterrestre : attention aux emballements prématurés
Recherche de traces de vie extraterrestre : attention aux emballements prématurés
© NASA/JPL-Caltech
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 30 octobre 2025 à 08:00

674 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Recherche de traces de vie extraterrestre : attention aux emballements prématurés

Une étude scientifique récemment publiée dans la revue américaine Nature a récemment agité la blogosphère. Nous avons demandé son avis à un fin connaisseur de l’exploration martienne, qui garde la tête froide.

Le Graal toujours recherché

Depuis un demi-siècle, les scientifiques cherchent des traces de vie passée sur Mars, notre voisine qui fut jadis chaude et humide, avec des lacs, des rivières et des précipitations qui ont façonné son paysage. Les missions Viking 1 et 2 de la NASA (posées sur la planète

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
L'Eurodrone à terre, Gassilloud ajoute ses critiques
Défense

L'Eurodrone à terre, Gassilloud ajoute ses critiques

Pas formellement abandonné par la France mais désormais il ne figure « plus dans la liste des priorités » selon la formule du major général de l'armée de l'air et de l'espace : l'Eurodrone d'Airbus es ...

Le X-59 QueSST a réalisé son tout premier vol
Industrie

Le X-59 QueSST a réalisé son tout premier vol

C'est en toute discrétion ou presque, le 28 octobre 2025, que le démonstrateur X-59 a décollé pour son vol inaugural, restant actuellement et comme prévu dans le domaine de vitesses subsoniques. Ce pr ...

Tribune : Peut-on encore opérer dans l’orbite saturée sans simulation numérique ?
Espace

Tribune : Peut-on encore opérer dans l’orbite saturée sans simulation numérique ?

James Woodburn est expert émérite AGI chez Ansys, entité de Synopsys. Il s’intéresse ici au rôle stratégique de la simulation numérique pour garantir la sécurité, la viabilité et la performance des op ...

Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux
30/10/2025 08:00
674 mots

Espace

Recherche de traces de vie extraterrestre : attention aux emballements prématurés

Une étude scientifique récemment publiée dans la revue américaine Nature a récemment agité la blogosphère. Nous avons demandé son avis à un fin connaisseur de l’exploration martienne, qui garde la tête froide.

Recherche de traces de vie extraterrestre : attention aux emballements prématurés
Recherche de traces de vie extraterrestre : attention aux emballements prématurés

Le Graal toujours recherché

Depuis un demi-siècle, les scientifiques cherchent des traces de vie passée sur Mars, notre voisine qui fut jadis chaude et humide, avec des lacs, des rivières et des précipitations qui ont façonné son paysage. Les missions Viking 1 et 2 de la NASA (posées sur la planète rouge en juillet et septembre 1976), furent les premières à

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

L'Eurodrone à terre, Gassilloud ajoute ses critiques
Défense

L'Eurodrone à terre, Gassilloud ajoute ses critiques
Le X-59 QueSST a réalisé son tout premier vol
Industrie

Le X-59 QueSST a réalisé son tout premier vol
Tribune : Peut-on encore opérer dans l’orbite saturée sans simulation numérique ?
Espace

Tribune : Peut-on encore opérer dans l’orbite saturée sans simulation numérique ?