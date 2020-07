RDV à Aeromart Montréal, du 30 mars au 1er avril 2021

RENDEZ VOUS DU 30 MARS AU 1ER AVRIL, 2021 A MONTRÉAL

AEROMART Montréal développe les relations d’affaires pour les industriels de l’aéronautique et du spatial. Constructeurs, équipementiers, l’ensemble des grappes de sous traitance ou fournisseurs de services internationaux se rassemblent à Montréal, 3ème hub aéronautique mondial.

Nos partenaires industriels s’engagent à développer une chaîne d’approvisionnement robuste et fiable au Canada pour servir l’industrie manufacturière et ses outils de production. AEROMART Montréal est une plateforme qui permet de mettre en relation les bonnes compétences à travers le programme de rendez-vous pré-organisés.

C’est une véritable plate-forme d’échanges et de rencontres.

En 3 jours, vous rencontrez en rendez-vous individuels ciblés et préprogrammés les contacts de votre choix. C’est également l'occasion, pour vous, de participer à des conférences et ateliers. Notre concept est un excellent outil pour vous permettre de développer votre business, trouver des partenaires, fournisseurs ou nouveaux clients.

En 20 ans, AEROMART est devenu le 1er rendez-vous mondial de l’industrie aéronautique conçu autour d’entretiens individuels préprogrammés.

Une présence à l’international, sur les marchés porteurs en Asie, Amérique, Inde, Afrique et Europe permet à l’ensemble des participants d’échanger et anticiper les nouvelles tendances. AEROMART c’est surtout permettre aux industriels de s’identifier (rendez-vous d’affaires), de se préparer et de se structurer (Workshops, « Do Business With »…) afin d’appréhender ce que sera l’industrie aéronautique de demain.

Vos avantages:

Identification préalable de vos interlocuteurs grâce au catalogue technique

Entretiens individuels de 40 minutes avec des contacts ciblés

Événement professionnel à 100 % (pas de visiteurs)

Formule clé en main : allègement de votre logistique

Gain de temps dans votre prospection

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT