Raytheon fournira des systèmes de défense anti-drone à l’armée américaine

Un système de détection-élimination des drones ennemis

Le Commandement des contrats de l'armée américaine (U.S. Army Contracting Command) a récemment désigné Raytheon Missiles & Defense pour fournir un système de défense contre systèmes aériens sans pilote, aussi nommé C-UAS pour Counter-Unmanned Aircraft Systems. Au regard de ce contrat, l’entreprise fournira des capteurs de radiofréquence en bande Ku (KuRFS) et des effecteurs Coyote qui repèrent et neutralisent respectivement les drones. Ce système de destruction intégré des petits aéronefs lents, sans pilote à faible vitesse qui équipe l'armée américaine, se nomme LIDS.

Au delà du radar KuRFS et des effecteurs Coyotes, le LIDS réunit le système de commandement et de contrôle de la défense aérienne de zone avancée de Northrop Grumman appelé FAADC2 (Forward Area Air Defense Command and Control system) ainsi que le système de guerre électronique de Syracuse Research Corporation.