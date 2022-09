Raytheon et Northrop Grumman gagnent le contrat de presque 1 milliard de dollars pour le missile hypersonique HACM

Un missile hypersonique pour l'USAF

En 2020, l'USAF avait lancé le projet Southern Cross Integrated Flight Research Experiment (SCIFiRE) avec l'Australie dans le but de créer des prototypes de missiles hypersoniques. Dans cette optique et afin d'opérationnaliser SCIFiRE, Boeing, Lockheed Martin et Raytheon ont chacun déposé un projet en juin 2021.