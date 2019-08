Ravitaillement américano-australien

Une manœuvre inédite au sein d'un exercice de grande ampleur, réunissant des forces aériennes, terrestres et navales de deux pays. L'ambition est d'accroître l'interopérabilité des moyens de défense australiens et américains. Ce ravitaillement s'inscrit dans cette démarche et vient ainsi renforcer les capacités de coopérations de deux Etats.