Rapprochement prévu entre Air France-KLM et Airbus pour la maintenance des A350

La coopération entre Air France et Airbus, s'ils parviennent à un accord, se traduirait par la création d'une offre commerciale optimisée, basée sur l'expertise réunie des deux entreprises. Il est également prévu le transfert de certains équipements d'avions appartenant aux deux partenaires dans le stock partagé de la future co-entreprise. Cette nouvelle entité serait détenue à 50-50 entre Air France et Airbus et serait prête dès le premier semestre 2024, sous réserve de l'approbation par les autorités compétentes.

Air France Industries KLM propose un support technique complet aux compagnies aériennes.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, une entreprise clé du secteur multi-produit de la maintenance aéronautique, compte 12 800 collaborateurs dans le monde. Elle offre un support technique complet aux compagnies aériennes: services d'ingénierie et de maintenance en ligne, révision des moteurs, support des aérostructures et inverseurs de poussée, et gestion, réparation, et fourniture de composants aéronautiques. Aujourd'hui, l'entreprise assure la maintenance de près de 3 000 avions pour plus de 200 compagnies aériennes à travers le monde.