Réalité augmentée pour le Su-57

Développement

Le 24 mars dernier, l'ingénieur en chef de la société NPP Zvezda, Serguei Pozdnyakov, a déclaré que ses équipes achevaient le développement d'un viseur de casque dédié au chasseur de 5e génération, le Su-57. Afin de gagner du temps les ingénieurs ont décidé de le développer à partir du casque de protection ZSH-10 déjà certifié sur l'appareil. Le module en charge de projeter les informations sur la visière est lui en cours de réalisation par l'usine de Ryazan. Tout l'enjeu pour Zvezda va consister à intégrer les premiers prototypes de ce module de manière ergonomique au ZSH-10 (poids, équilibre) pour ne pas incapaciter les pilotes (douleurs à la nuque, céphalées, nausées). Un problème fréquemment rencontré par les aviateurs américains ou sud-africains lors des premiers essais de ces équipements. Mais Zvezda a également prévu des tests en soufflerie et en centrifugeuse pour simuler toutes les situations (facteur de charge, éjection) auxquelles ce viseur de casque sera soumis.

L'avance occidentale

Les premiers systèmes de ce type ont vu le jour aux Etats-Unis à la fin des années 60, et furent rapidement intégrés sur les F-4 de l'US Navy en 1969, les F-1 sud africains, puis les hélicoptères Apache à partir de 1985. Contrairement au viseur tête haute, il s'agissait de permettre au pilote non plus de viser avec l'avion mais de désigner par un mouvement de tête la cible à abattre, et ce afin de gagner en réactivité dans les combats rapprochés. La gestion des mouvements de tête (par des moyens optiques ou électromagnétiques) a été l'un des problèmes les plus délicats à gérer, en raison notamment du temps de latence nécessaire au système pour restituer les nouvelles informations sur la visière.

Retard ?

On peut s'étonner d'un tel retard, car les russes ont commencé à déployer leur première solution en 1985 sur un casque ZSH-5 de Mig-29 afin de s'interfacer avec les missiles de courte portée R-73. En 2013, le groupe KRET avait présenté une première interface destinée au Kamov 52 lors du salon Maks mais avec un système de projection à cristaux liquides et non plus un tube cathodique miniature. Deux facteurs semblent expliquer le retard actuel des russes sur le déploiement d'un tel système sur le Su-57. Tout d'abord la dépendance de la BITD russe avant l'embargo à l'égard de l'avionique occidentale (notamment à l'égard de Thales et Sagem). Mais surtout le souhait des militaires de disposer d'un système de réalité augmentée sur le ZCH-10 pour permettre au pilote de manoeuvrer sans aucune visibilité. Les 72 Su-57 qui seront déployés à partir de 2027 devraient tous être équipés de ce système.