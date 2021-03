Rafaut réalise une nouvelle opération de croissance externe avec Lace

Croissance externe.

Rafaut a annoncé le 4 mars avoir conduit une nouvelle opération de croissance externe, la seconde après le rachat de Secapem, et acquiert donc Lace, filiale de Lisi Aerospace. Une acquisition visant à poursuivre la stratégie du groupe qui souhaite se positionner comme un acteur européen de référence. « Lace, spécialisée dans le développement, la production et le support de délesteurs multi rôles dans le segment des hélicoptères, est directement complémentaire du savoir-faire de Rafaut, équipementier spécialiste dans les emports sur avions de combat et des déclencheurs et équipements divers pour l'aéronautique civile et la défense », rapporte le groupe.



Poursuivre le développement.

A travers cette acquisition, Rafaut entend ainsi poursuivre son développement et étendre ses activités, tout en bénéficiant du portefeuille client de Lace et ainsi pouvoir se positionner sur le marché export. « Après un investissement plus spécifique du secteur de la défense, la volonté d'être un acteur majeur des secteurs de l'aéronautique civile et de défense est réaffirmé par cette opération sur Lace », poursuit Bruno Berther, Président de Rafaut.



Emport de charge.

Rafaut intègre donc désormais le savoir-faire de Lace, entreprise basée à Chateauroux. Celle-ci est spécialisée sur les systèmes permettant l'emport de charge sous hélicoptères. Lace collabore d'ores et déjà avec de grands industriels du secteur, à l'instar d'Airbus Helicopters, Bell Textron et Sikorsky. L'entreprise fournit des solutions pour les marchés civils et militaires. Cette dualité lui permet ainsi de répondre aux besoins de nombreux opérateurs à travers le monde. « L'objectif principal de Lace est de réduire les temps de cycle et proposer différentes solutions adaptées aux besoins des clients afin de pouvoir pallier à leurs urgences », souligne Rafaut.