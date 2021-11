Rafale : le standard F5 doit être opérationnel avant 2035

Le Rafale, un avion conçu pour évoluer

Dès sa conception, le Rafale a été imaginé comme un appareil capable d'être porté à des standards supérieurs de manière incrémentale, en livrant des appareils toujours plus performants mais aussi en permettant des modifications sur les avions déjà livrés. Le standard F3R, opérationnel depuis janvier 2019, comportait un certain nombres de mises à jour logicielle ainsi qu'une amélioration des capteurs : radar RBE2-AESA à balayage électronique, pod de désignation laser TALIOS (Targeting Long-­range Identification Optronic System) en remplacement du pod Damocles, limité sur les tirs à courte portée. La panoplie d'armements s'étend elle-aussi, avec l'intégration du missile air-air longue portée Meteor, les bombes GBU‑16 et AASM Block III permettant un guidage laser sur cible mobile.

Le Standard F4 en cours de validation

Avec le standard F4, c'est la connectivité et le combat en réseau qui bénéficient de profonds changements logiciels et matériels : nouvelles liaisons satellite et intra-patrouille, serveur de communication, radio logicielle... Le radar est amélioré et une nouvelle optronique secteur frontal à capacité infrarouge installée, tandis que le viseur de casque SCORPION est implémenté. Le système d'intelligence artificielle doit également permettre au pod RECO NG de distinguer les éléments d'intérêt survolés afin de présenter des résultats à l'équipage en temps réel, permettant de multiplier par 30 la capacité d'analyse du champ d'opérations par rapport aux travaux réalisées par des opérateurs au sol. Côté armements, un troisième point d'emport sous voilure est rendu disponible, les missile air-air Mica NG équipé d'un propulseur à double impulsion et la bombe AASM de 1000 kg sont intégrés. Le moteur dispose pour sa part d'une nouvelle unité de contrôle, et un système de maintenance prédictive doit permettre d'améliorer le taux de disponibilité de l'avion. Ce standard, dont les premiers exemplaires ont été livrés aux armées pour réaliser la campagne d'essai, doit être admis au service actif en 2024.

Il y aura alors deux standards de Rafale F4 : ceux directement livrés à ce niveau, appelés Standard 4.2 et intégrant également quelques évolutions structurelles permettant d'améliorer la furtivité de l'avion, et ceux portés à ce niveau seront qualifiés de Rafale Standard 4.1.

Le Rafale F5, bénéficiaire des développements du NGF

C'est désormais un standard F5 qui a été demandé par un document parlementaire de la commission de la défense nationale et des forces armées consacré à la dissuasion nucléaire, pour une entrée en opérations avant 2035. L'objectif est de maintenir une capacité nucléaire pour le Rafale jusqu'à ce que son successeur, le NGF du programme SCAF, acquière cette capacité autour de 2050. Le Rafale devra être capable faire face à des systèmes de défense sol-air comme les S-400 et S-500 d'origine russe et aura à évoluer dans des environnements brouillés, nécessitant de doter l'avion d'équipements résistants à la guerre de navigation ou de moyens de guerre électronique offensive. Il devra en outre acquérir des vecteurs de suppressions des défenses aériennes adverses performants et intégrer le nouveau missile nucléaire ASN 4G aujourd'hui en cours de conception. La prise en compte de drones de combat pouvant accompagner l'avion ou le déploiement d'armes à énergie dirigée, deux projets souhaités pour le NGF, devraient permettre l'intégration de capacités encore floues mais offrant une plus-value importante au Rafale à cette échéance.

Il apparaît donc que le Rafale MLU, pour mid-life update, grande modification devant survenir à mi-vie pour l'avion, se fera de manière incrémentale. Un atout pour l'avion qui a ainsi pu garantir en permanence une capacité opérationnelle optimale, offrant aux armées le plus haut niveau de performance tout en restant pertinent sur les compétitions internationales à l'export. Ces évolutions devront permettre au Rafale de gagner de nouveaux contrats et de rester opérationnel jusqu'en 2080.