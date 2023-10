Rafael va produire des missiles aux Etats Unis en partenariat avec Raytheon

Raytheon et Rafael vont construire une usine de missiles en Arkansas.

L'entreprise américaine Raytheon, en partenariat avec l'Israélien Rafael, va construire une installation de fabrication à East Camden, Arkansas pour produire le missile Tamir pour le système d'arme Iron Dome et sa variante américaine, SkyHunter®. Les deux sociétés ont investi 33 millions de dollars pour établir cette nouvelle installation. Une fois opérationnelle en 2025, l'installation produira des missiles pour le corps des marines américains et d'autres partenaires alliés.

La version américaine du système d'arme Iron Dome, SkyHunter, est une arme de défense aérienne à moyenne portée conçue pour contrer une série de menaces, dont les missiles de croisière, les avions habités et non habités, les roquettes, l'artillerie et les mortiers.