Qui sont les lauréats de l’Excellence Club Aerospace Awards 2022 ?

Le 4 octobre 2022 à Toulouse, l'Excellence Club Aerospace a remis 5 prix récompensant l'innovation et la recherche industrielle pour le développement de l'industrie aéronautique et spatiale au centre d’Innovation de Toulouse Métropole appelé B612. Ce bâtiment réunit chercheurs, entreprises établies du secteur aérospatial et entreprises émergentes afin de favoriser les idées nouvelles du secteur aéronautique. Son nom est une référence au livre de l’aviateur et écrivain Antoine de St Exupéry dont le titre « le Petit Prince » correspond au héros venu de l’astéroïde B612.

Tout un ensemble d’acteurs du monde aérospatial, grandes et petites entreprises innovantes, françaises ou étrangères (USA, Allemagne,..) se sont réunis afin de remettre officiellement 5 prix récompensant les projets jugés les plus innovants de l’année 2022. Les trophées décernés l’ont été sur les sujets de l’Aviation Verte, l’Innovation, L’intelligence Artificielle, la Connectivité / IoT (Internet of Things) et l’Etudiant Inspirant. La sélection de meilleurs projets soumis à évaluation ayant été préalablement faite par un jury d’universitaires et de professionnels représentant des entreprises internationales choisies pour leur souci de promouvoir l’innovation et leur conscience de la responsabilité sociétale qu’elle portent. On trouve ainsi dans le jury des membres éminents des sociétés dont entre autres, Liebherr Aerospace, Limatech, IbaseT.

1 - Prix de l’Aviation Verte : Thalès

Le projet primé Flights Footprint estimator, consiste à optimiser les profils de vols des avions commerciaux pour minimiser de façon significative les émissions CO2 et non CO2, les trainées de condensation et les émissions de NOX.

2 - Prix de l’innovation : AirBusiness Academy

AirBusiness Academy a été récompensée pour son approche « Early Adopters » dans le cadre du lancement d'une nouvelle formation ‘Civil Aviation Carbon neutrality’. Ce programme a réuni 13 participants de 9 compagnies différentes représentant l'ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie aéronautique (compagnies aériennes, fournisseurs, aéroports…) pour qu’ils recherchent, examinent et échangent sur les différents moyens disponibles contribuant à l'atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. La démarche d'innovation consiste à placer les utilisateurs finaux et l'identification de leurs besoins au cœur de la réflexion pour le co-design de cette formation, afin de s'assurer de sa désirabilité, de sa valeur, de son impact, et d'une croissance se voulant responsable. L’approche a été systématique, usant d’outils de simulation (AirManager™) et évaluant l’impact des actions envisagées sur les émissions, mais aussi sur la chaîne de valeur. La créativité du projet a consisté à identifier, partager et cumuler de façon optimale toutes les méthodes actuellement disponibles contribuant à la minimalisation de l’impact carbone.

3 - Prix de l’Intelligence Artificielle : Iwiation (entreprise allemande)

L'objectif du projet récompensé est d'améliorer la sécurité sur les petits aérodromes grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. La technique développée par Iwiation permet de détecter les aéronefs et de calculer leur position en temps réel à partir de données visuelles. Cela permet de documenter tous les mouvements d'objets sur l'aérodrome et d'envoyer des avertissements à l'exploitant responsable de l'aérodrome.

En outre, le système permet de documenter les atterrissages et les départs à partir des informations du transpondeur et de la détection visuelle de l'indicatif d'appel.

4 - Connectivité / IOT (Internet of Thing) : Collins / easyJet / Airbus

L'équipe composée de Collins / EasyJet / Airbus s'est constituée dans le but de mener à bien un projet de création d'un écosystème de données en temps réel obtenues ou transmises par la tour de contrôle, l’équipage technique ou commercial de l’avion ou les équipes au sol de la compagnie. Avec ces données circulant en continu par onde radio ou satellites, il est possible d’optimiser les opérations en vol (trajectoire, service client à bord, etc) et celles au sol (maintenance prédictive, etc...). Il en résultera des gains d'exploitation à impact économique et environnemental direct.

5 – Prix de l’Etudiant inspirant : Projet Neamine avec Thomas DELHON IPSA / ISAE

Le projet primé consiste dans une première étape à identifier les astéroïdes accessibles et avec des matériaux rares. Après une sélection, il s’agit d’aller chercher sur celui-ci les matériaux rares et de les ramener. Ce projet a bien une réalité industrielle et concurrence les approches Américaines et Chinoises.

Cet événement Excellence Club Aerospace Awards 2022 du 4 octobre 2022 permet de donner aux meilleurs projets une visibilité accrue afin qu’ils puissent mieux se développer. Lors du cocktail de soirée de nombreux contacts ont aussi pu être établis associant utilité et plaisir. Toute l'équipe de Nadia Didelot, organisatrice de l'évènement et Air&Cosmos, partenaire de l'Excellence Club Aerospace, souhaitent le meilleur envol à tous ces projets innovants liés au domaine aérospatial et rendez-vous à l’année prochaine.