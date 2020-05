Quand l'Airbus A380 rejoignait le Musée de l'Air

La 4L de Dédé

L'Airbus A380 MSN4 est connu sous le surnom de « 4L de Dédé »... c’est ainsi qu’il a été rapidement appelé aux essais en vol ; 4, parce que c’est MSN4 ; L,parce qu’il s’agit du programme Large Aircraft (grand avion), et puis « c’est le whisky delta »,commente Patrick du Ché. «Ce vol est le dernier de cet appareil. On le sauve de la découpe pour l’emmener dans un endroit où il sera vu de tout le monde et préservé. C’est un vol de “ferry” (de convoyage),il n’y a donc pas d’essais particuliers à faire au cours de ce vol, bien que l’installation de mesures soit toujours en état de fonctionnement. Nous sommes dans un avion d’essai, nous devons donc le faire fonctionner conformément, c’est-à- dire avec un ingénieur navigant, trois équipages dans le cockpit et, comme aujourd’hui il y a des passagers à bord, du personnel de cabine. Le commandant de bord est un pilote de présentation A380, Hugues Van der Stichel qui s'est fait la main sur l'A340-600, notamment.....

Du Trent au GP7200

Gérard Desbois est un des navigants historiques de l’A380 car il a participé au premier vol de l’appareil, le 27 avril 2005, aux côtés de feu Jacques Rozay. Il a « au moins 3 000 heures de vol sur l’A380 »,comme il le précise avec modestie. « En fait, j’ai participé à toute la campagne d’essais, de développement et de certification de cet avion. Celui-ci est le deuxième prototype, il a volé six mois après le premier A380. Celui-ci a fini sa belle carrière et nous ne garderons qu’un seul prototype,le numéro un.MSN4 est équipé de moteurs Engine Alliance, mais il s’agit d’une remotorisation puisque,à l’origine, il était équipé de Rolls-Royce Trent", raconte-t-il....

Le dernier vol du MSN4

Le dernier vol d’essai de MSN4 s’est effectué le 17 novembre 2016. Durant ses onze années de carrière, MSN4 aura ainsi volé près de 3 400 heures, en 1 130 vols environ, et a participé à de nombreuses campagnes d’essais. Tout d’abord pour la certification de l’A380, puis dans le cadre du développement continu de l’appareil. « J’ai eu la chance de voler près de 200 heures de vol sur cet appareil et chacune d’entre elles a été mémorable », commente Patrick du Ché.....

