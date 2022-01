Qatar Airways va lancer le Boeing 777X Fret

Qatar Airways lance le Boeing 777X Freighter

Problèmes d'écaillage de peinture ou pas, Qatar Airways avait mis en concurrence Airbus et Boeing sur le renouvellement et l'augmentation de sa flotte de long-courriers cargos. La compagnie aérienne exploite en effet un parc de 26 Boeing 777F pour "Freighter" et leur remplacement progressif est programmé. Qatar Airways a donc fait son choix en lançant le Boeing 777X Freighter avec une commande ferme pour dix exemplaires auxquels s'ajoutent des options pour 50 Boeing 777X Freighter supplémentaires. Avec une variante évoquée par d'autres : 15 fermes et 35 options.

Des conversions de Boeing 777X passagers ?

La question qui agitait certains observateurs portait sur la volonté de Qatar Airways de convertir une partie des 60 Boeing 777X passagers déjà commandés en 2014 et 2015 en 777X Freighter. La signature du contrat sera l'occasion d'en savoir plus et peut être de connaître la date programmée de la première livraison. Certains observateurs estiment en effet que l'entrée en service commercial du 777X Freighter ne se ferait pas avant 2028. D'autres tablent sur 2025, soit la même année de celle de l'Airbus A350F.

Boeing 777X Freighter : en attente de précisions

Boeing est resté très discret sur les caractéristiques et performances du futur appareil. "Entre le Boeing 777-8 et le Boeing 777-9", avait répondu un responsable du constructeur sans préciser s'il s'agissait de la longueur fuselage et/ou de la distance franchissable. Les précisions sont donc les bienvenues face à un Airbus A350F qui revendique une charge marchande de 109 tonnes sur 8 700 km.