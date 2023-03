Qantas reprend son envol entre Melbourne et Tokyo

Qantas : reprise des vols direct entre L'Australie et le Japon

Qantas reprend à partir du 26 mars 2023, les vols directs entre Melbourne et Tokyo pour la première fois en plus de trois ans, créant ainsi plus d'options pour les Australiens qui voyagent au Japon. Ce nouveau service est le premier vol sans escale entre Melbourne et l'aéroport international Haneda de Tokyo par une compagnie aérienne, ce qui permet aux passagers d'économiser près de deux heures de voyage vers le centre de Tokyo par rapport à l'aéroport Narita, que le vol desservait avant la pandémie.

Les vols assurés par des Airbus A330

Les vols annuels seront assurés quatre jours par semaine par des Airbus A330 et s'ajouteront aux vols existants de Qantas entre Sydney et Brisbane et l'aéroport d'Haneda. Ensemble, ces vols offrent aux clients plus de 420 000 sièges par an entre l'Australie et le Japon et le choix de deux vols quotidiens vers Tokyo. Andrew David, directeur général de Qantas Domestic and International, a déclaré que ces vols soutiendraient la résurgence du tourisme et des liens commerciaux entre l'Australie et le Japon, qui se sont développés rapidement depuis la réouverture des frontières.

Le lancement de la liaison Melbourne-Tokyo (Haneda) sera bientôt suivi par le nouveau service Melbourne-Jakarta de la compagnie nationale, qui devrait débuter à la mi-avril 2023.

35 vols aller-retour par semaine entre l'Australie et le Japon

Le groupe Qantas exploite jusqu'à 35 vols aller-retour par semaine entre l'Australie et le Japon. Cela comprend les vols de Qantas de Brisbane, Melbourne et Sydney vers Haneda et les vols de Jetstar de Cairns vers Narita et Osaka, et de Gold Coast vers Narita.