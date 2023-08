Qantas double presque sa flotte de Boeing 787 Dreamliner avec une commande de 12 jets gros-porteurs

Boeing et Qantas prévoient une flotte plus respectueuse de l'environnement.

Boeing et Qantas Airlines ont annoncé que la compagnie aérienne avait choisi la famille d'avions écoénergétiques de Boeing pour élargir sa future flotte avec quatre 787-9 et huit 787-10 Dreamliner. Annoncé le 23 août 2023 à Seattle, le 787 Dreamliner est essentiel à la stratégie de croissance mondiale de Qantas pour réduire ses émissions de carbone au cours de la prochaine décennie et au-delà, grâce à son efficacité énergétique améliorée et sa performance environnementale.