Qantas choisit Airbus au détriment de Boeing pour renouveler sa flotte de 100 avions moyen-courriers

Airbus rafle tout

D'après des informations publiées par Bloomberg et confirmées par Qantas, c'est la cohérence qui l'a emporté, avec une flotte qui serait composée uniquement d'Airbus pour l'ensemble des besoins de la compagnie. L'Airbus A220 et l'A321 XLR obtiennent 20 commandes chacun, et 94 appareils complémentaires sont actuellement en option d'achat. Ce choix permet à la compagnie de disposer d'un seul fournisseur, permettant une homogénéisation des formations et de la maintenance, réduisant les coûts d'exploitation des avions.

L'A321 XLR, atout d'Airbus pour gagner de nouvelles compagnies

L'A321 XLR, appareil monocouloir long-courrier permettant d'assurer des vols directs depuis des aéroports secondaires, ne possède à l'heure actuelle aucun concurrent et constitue un atout décisif pour Airbus. Il répond à un souhait des passagers (réduire le temps de trajet) et à une exigence d'amélioration de l'efficacité énergétique (les vols avec escale pouvant accroître de 30% le bilan carbone d'un trajet par rapport à un vol direct) tout en offrant une bonne rentabilité (il est plus aisé d'atteindre de taux de remplissage supérieur à 80% sur un avion de la gamme d'un monocouloir). Les compagnies qui souhaitent pouvoir offrir ce nouveau service n'ont d'autre choix que d'acquérir des A321XLR, permettant à l'avionneur européen d'entrer dans des flottes jusqu'alors exclusivement réservées à ses concurrents. Un pieds dans la porte qui permet de placer toute la gamme des autres appareils Airbus, du "petit" A220 aux A320neo.