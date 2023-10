Qantas Airways va desservir Paris en direct avec ses Boeing 787-9

Des vols directs de 17 heures entre Paris et Perth en Boeing 787-9

A partir du mois de juillet 2024, Paris sera directement reliée à l'Australie et plus précisément à Perth à raison de quatre vols par semaine. Des vols directs de 17 heures qui seront assurés par les Boeing 787-9 de Qantas Airways. La compagnie aérienne dessert déjà directement Londres et Rome au départ de Perth. Paris est donc la prochaine destination, notamment dans la perspective des prochains Jeux Olympiques. Les Boeing 787-9 sont aménagés pour prendre 236 passagers répartis en trois classes : 42 en classe Affaires, 28 en Economie Premium, 166 en Economie. La formule de ces vols directs est bien rodée chez les personnels au sol et navigants de Qantas Airways.

Plus d'options entre l'Australie et Paris

Avec ses vols directs sur Paris, Qantas Airways enrichit son offre intercontinentale avec une nouvelle option au départ de Perth qui est actuellement reliée à Paris via Dubai dans le cadre du partenariat stratégique entre Qantas Airways et Emirates. L'autre option est le vol via Singapour mais qui atterrit à Londres.

Paris-Sydney en Airbus A350-1000

Si le Boeing 787-9 a suffisamment d'allonge pour relier la côte Est de l'Australie et l'Europe, celle-ci n'est pas suffisante pour relier la côte Ouest de l'Australie à l'Europe. Pour du Sydney-Paris ou du Sydney-Londres en vol direct, il faut faudra attendre l'arrivée des Airbus A350-1000 commandés fermes à douze exemplaires par Qantas Airways qui les exploitera également sur les Etats-Unis, toujours en direct.