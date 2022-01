Présidence française de l'UE : tournant stratégique pour l'Europe de la défense ?

La diplomatie européenne à l'épreuve

La France a clairement défini le cap qu'elle comptait tenir dans le cadre de la présidence tournante de l’Union européenne : avancer sur la "boussole stratégique" et la concrétisation d'une Europe de la défense. Les six mois de présidence française commencent dans un contexte tendu, la crainte de voir la Russie envahir l'Ukraine étant dans tous les esprits.

Dans le cadre de la rencontre russo-américaine qui s'est tenue à Genève le 10 janvier et celle du conseil OTAN / Russie aujourd'hui à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Président Macron ont rappelé la nécessaire transparence des activités militaires de la Russie et de l'OTAN, avec en particularité l'importance de la prédictibilité de la tenue d'exercices.

Une série de réunion doit désormais se tenir entre les 27 ministres de la défense et des affaires étrangères des Etats-membres de l'Europe. Ces échanges se tiennent les 12 et 13 janvier à Brest, ville symbolique puisqu'elle est située à proximité de l'Île Longue où sont basés les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) dont dispose la France, seul pays de l'Union Européenne possédant l'arme atomique depuis le Brexit. Un atout dont l'Europe pourrait profiter afin d'en améliorer l'autonomie.

Des dossiers nombreux et épineux

Outre le dossier ukrainien, les 27 examineront les vecteurs devant permettre d'appuyer la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) dans ses sanctions à l'encontre du Mali, l'objectif étant d'accélérer une rétrocession du pouvoir de la junte militaire vers le civil. La Chine sera également évoquée, notamment les pressions qu'elle fait subir à la Lituanie depuis l'ouverture d'une représentation diplomatique taïwanaise dans le pays. Bruxelles a en effet dévoilé un projet d'instrument devant permettre de faire peser des sanctions sur tout pays appliquant des sanctions sur un membre de l'Union européenne.

La fragilité du partenariat avec les Etats-Unis devra également être abordé, ainsi que le besoin de pouvoir constituer des alliances dans la région indo-Pacifique. L'absence totale de concertation lors du retrait d'Afghanistan, le revirement sécuritaire australien en faveur des américains avec AUKUS ou la volonté américaine de casser les contrats des entreprises européennes (navires français en Grèce, pression pour placer le F-35 jusqu'en Allemagne...).

Un livre blanc et des ambitions

Ces réunions s'inscrivent également dans le prolongement des discours du président Macron, rappelant que la dissuasion nucléaire était "la clé de voûte de notre sécurité et la garantie de nos intérêts vitaux". Alors que le souhait de voir une culture stratégique européenne se fédérer autour de la politique de dissuasion nucléaire de la France a été maintes fois répété, les travaux sur un livre blanc européen de défense et de sécurité devront commencer en présence des 27 Ministres concernés à Brest.

La réflexion porteront sur six priorités, avec une volonté affichée d'acquérir des capacité d'action commune (notamment pour projeter 5 000 hommes en cas de crise), mais aussi sur le renforcement de la capacité industrielle des européens en matière de défense. L'innovation, clé de la supériorité sur le terrain, et le développement de programmes européens devrait rester au cœur des échanges, mais la tâche est difficile tant les enjeux sont nombreux et les situations particulières. Alors qu'un nombre croissant de pays renonce à toute souveraineté en acquérant des F-35 de Lockheed Martin (l'avion partage les données d'utilisation avec les USA et représentera la plus grande flotte d'avions de chasse européenne en 2035), certains autres projets européens devant permettre de maintenir une base industrielle et technologique de défense indépendante sont en danger : programme d'avion de patrouille maritime sabordé par les allemands via leur achat de P-8 Poseidon, fédération de l'Italie et de la Suède autour de la Grande-Bretagne dans le cadre du programme d'avion de chasse de 6ème génération Tempest, hésitations autour de la rénovation des hélicoptères Tigre au standard Mark III ou le lancement de l'Eurodrone...

L'ensemble de ces ambitions seront remises sur le devant de la scène lors du sommet sur la défense européenne qui sera organisé à la fin du mois de mars, et d'avancer sur la rédaction du Livre blanc, qualifié de véritable "boussole stratégique".