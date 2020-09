Propulsion électrique : Pipistrel se lance dans un eVTOL dédié au fret

460 kg de charge utile pour le Nuuva V300

Le constructeur slovène Pipistrel continue sur sa lancée de l'avion électrique dont il est d'ailleurs l'un des pionniers avec son Velis Electro qui a reçu son certificat de type de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour les opérations de vol à vue de jour en juin dernier après une période de certification d'un peu moins de trois ans. Pipsitrel passe désormais à l'appareil à décollage et atterrissage vertical toujours à propulsion électrique ou eVTOL pour faire court avec un Nuuva V300 sans pilote capable de transporter jusqu'à 460 kg dans un volume de soute de 3 m3. La longueur hors tout est de 11,3 m dont une longueur fuselage de 9,3 m pour une envergure de 13,2 m et une surface alaire de 23 m3. Le tout donne une masse maxi au décollage de 1,7 tonnes et une vitesse de croisière économique de 165 km/h avec une propulsion assurée par un petit moteur thermique et huit autres à propulsion électrique.

Une version plus petite dès 2021

L'autonomie affichée du Nuuva V300 est de 12 heures avec une distance franchissable de 300 km pour une mission type (+ 30 min de réserve de sécurité). Pipistrel annonce une entrée en service commercial pour la mi-2023 pour le Nuuva V300 et propose une version plus petite disponible dès l'année prochaine : le Nuuva V20. Ce dernier peut prendre 20 kg de charge utile avec une longueur de 4,5 m et une envergure de 6 m. La masse maxi au décollage est de 100 kg et la vitesse de croisière économique de 75 km/h. L'autonomie est également de 12 heures tandis que la distance franchissable est de 250 km pour une mission type.