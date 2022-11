Projet Ascend : des data centers européens sur orbite

L’enjeu

La Commission européenne a commandé une étude de faisabilité portant sur l’installation sur orbite de stations de data centers, alimentées par des centrales solaires produisant sur place plusieurs centaines de megawatts, en dehors de l’atmosphère terrestre.

Seul le haut débit internet serait échangé avec le sol, grâce aux communications optiques dont l’Europe maîtrise déjà la technologie.

Ce projet pourrait contribuer à l’objectif de Pacte vert pour l'Europe (Green Deal) de neutralité carbone d’ici 2050, que l’Union européenne s’est fixé en janvier 2020, tout en constituant un formidable levier de développement de l’écosystème spatial et digital européen.

Le but de l’étude est de « concevoir une solution ambitieuse, mais à la portée de l’Europe ».

Expertises diverses

Le projet s’appelle Ascend (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty – Cloud spatial avancé pour l'émission nette zéro et la souveraineté des données en Europe).

Il est proposé par l’industriel franco-italien Thales Alenia Space, qui s’est entouré d’entreprises et d’organismes aux expertises complémentaires, dans les domaines de l’environnement (Carbone 4 et Vito), du cloud (Orange, CloudFerro et Hewlett Packard Enterprise Belgium), des lanceurs (ArianeGroup) et des systèmes orbitaux (le centre de recherche aérospatial allemand DLR et Airbus Defence and Space).

Deux objectifs

Dans son communiqué, Thales Alenia Space précise que « le premier objectif de l’étude sera de montrer que les émissions carbone associées aux phases de production et de lancement de telles infrastructures spatiales seront nettement inférieures aux émissions que produiraient les data centers en restant au sol.

Son deuxième objectif sera de prouver qu'il est possible de développer la solution de lancement requise, et d'assurer le déploiement et l'opérabilité de ces data centers spatiaux, en utilisant des technologies d’opérations robotisées d’assistance en orbite actuellement développées en Europe, qui feront l’objet du démonstrateur Eross IOD [European Robotic Orbital Support Services In Orbit Demonstrator] ».

Ce démonstrateur, confié le 20 dernier par la Commission européenne à Thales Alenia Space, doit permettre de développer des technologies de guidage, de navigation et de rendez-vous dans l’espace.