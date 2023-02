Projection de Rafale en Roumanie depuis la France

Vers 06h30, les appareils se trouvaient au-dessus du centre de la Roumanie avant de se diriger (non visible sur l'image) vers la côte roumaine, sur les bords de la mer Noire. A 09h05, ces-derniers ont pris le cap retour vers la France. La mission s'est terminée vers 12h03, avec l'atterrissage du Phénix sur sa base d'Istres-Le Tubé.

Comme démontré ci-dessus, le modèle exact des chasseurs est inconnu. Cependant, il est fort probable qu'il s'agissait de deux avions de combat Rafale car la BA113 n’accueille que des escadrilles de Rafale. Enfin, le but de la mission n'est, à l'heure actuelle, pas connu. Elle illustre toutefois les capacités de projection de l'Armée de l'Air et de l'Espace : en ligne droite, la distance entre Saint-Dizier (France) et Constanța (Roumanie) est d'approximativement 1.885 kilomètres, soit l'équivalent de la distance entre Paris et Casablanca (Maroc) ou encore Paris et Tallinn (Estonie). Il faut aussi rappeler que cette distance ne représente qu'une partie du trajet (aller) des avions de combat et ne comprend pas la distance survolée durant la mission sur les côtes roumaines de la mer Noire et le trajet retour !