Programme HX : les démonstrations des avions multirôles auront lieu dès janvier

Le Ministère de la Défense finlandais a détaillé le calendrier du programme HX, visant à évaluer différents chasseurs multirôles dans le cadre du remplacement de ses Hornets. Le prochain appel d'offres sera envoyé aux différents participants d'ici à la fin de l'année 2019. « Il sera spécifique à chaque industriel et vise ainsi à optimiser le système HX présenté par les candidats », précise le Ministère de la Défense. Une première phase de négociations sera finalisée entre temps, d'ici à la fin du mois de septembre ; la seconde devant aboutir fin 2020. L'ambition est ainsi de permettre au gouvernement finlandais de pouvoir prendre une décision en 2021.

Par ailleurs, le Ministère de la Défense a annoncé que l'administration de défense organiserait dès le début de l'année 2020 le challenge HX, visant à planifier des démonstrations aériennes afin d'évaluer les appareils en compétition. Les vols auront lieu sur l'aéroport de Satakunta. Actuellement, le F/A-18 Super Hornet, le Rafale, le Typhoon, le F-35 et le Gripen ont été présentés à la Finlande dans le cadre de la première étape de l'appel d'offres. « La capacité multirole, pour ce qui est des frappes air-sol et air-air, ainsi que pour les capacités de surveillance et de renseignement, apportera une valeur ajoutée significative à notre système de défense », a annoncé le Ministère de la Défense finlandais.