Profils de reconversion insolites : « Il faut avoir de la volonté, et si on a cette volonté, rien n’est inatteignable »
Profils de reconversion insolites : « Il faut avoir de la volonté, et si on a cette volonté, rien n’est inatteignable »
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 24 mars 2026 à 15:20

1399 mots

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Profils de reconversion insolites : « Il faut avoir de la volonté, et si on a cette volonté, rien n’est inatteignable »

Longtemps, le secteur aéronautique générait deux sentiments contradictoires : une très grande fascination, mais en même temps l’impression que les emplois qu’il proposait étaient inaccessibles car nécessitant des compétences trop techniques. Cette double impression était d’autant plus présente pour les travailleurs ayant déjà eu une vie professionnelle antérieure. Il s’agit en fait d’une fausse impression. Il est possible d’avoir été fleuriste, tatoueuse, boulangère, graphiste… et devenir mécanicien MRO, PNC ou pilote. Comme souvent, tout est question de motivation.

Les reconversions professionnelles dans l’aéronautique sont un des multiples services de formation que propose en France l’Association pour la Formation aux métiers de l’Aérien (AFMAÉ). 

Romain Marie, 37 ans, est un exemple très parlant de ce que propose l’AFMAÉ dans ce domaine. Il a d’abord exercé pendant vingt

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24/03/2026 15:20
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Profils de reconversion insolites : « Il faut avoir de la volonté, et si on a cette volonté, rien n’est inatteignable »

Longtemps, le secteur aéronautique générait deux sentiments contradictoires : une très grande fascination, mais en même temps l’impression que les emplois qu’il proposait étaient inaccessibles car nécessitant des compétences trop techniques. Cette double impression était d’autant plus présente pour les travailleurs ayant déjà eu une vie professionnelle antérieure. Il s’agit en fait d’une fausse impression. Il est possible d’avoir été fleuriste, tatoueuse, boulangère, graphiste… et devenir mécanicien MRO, PNC ou pilote. Comme souvent, tout est question de motivation.

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Les reconversions professionnelles dans l’aéronautique sont un des multiples services de formation que propose en France l’Association pour la Formation aux métiers de l’Aérien (AFMAÉ). 

Romain Marie, 37 ans, est un exemple très parlant de ce que propose l’AFMAÉ dans ce domaine. Il a d’abord exercé pendant vingt ans en tant que plombier avant de faire un choix

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