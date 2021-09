Prise de fonction du nouveau CEMAAE

Général Stéphane Mille

Le général d’armée aérienne Stéphane Mille prendra ses fonctions de chef d’Etat-Major de l’armée de l’Air et de l’Espace le 10 septembre prochain lors d'une cérémonie sur la base de Villacoublay. Pilote de chasse de formation – il a servi sur les bases aériennes de Reims, Orange et Cambrai de 1990 à 2000, et a pris part aux opérations « Epervier », Crécerelle, Alysse et Trident.

Cursus

Après une formation à l’Ecole de guerre (2000-2001) il dirige l’école de pilotage de l’armée de l’air (2001-2004) avant de « monter en puissance ». Son passage à la division finances est suivie d’une nouvelle formation, à l’IHEDN (2009-2010) puis une affectation à l’Etat-Major des Armées, à la direction « Etudes, synthèse et management général ». Après avoir commandé, de 2012 à 2014, la base aérienne 110 de Creil, il devient Chef de cabinet du Chef d’Etat-Major de l’armée de l’air (2014-2016). Il y retrouve André Lanata, alors chef d’Etat-Major de l’armée de l’air (2015-2018) et qui en tant que pilote de chasse à également pris part aux opérations Crécerelle et Trident.

Commandements

De juin 2016 à juin 2017, il devient adjoint « opérations » de la Force Barkhane, commandée presque sur la même période (août 2016-juillet 2017) par le général François-Xavier Le Pelletier de Woillemont . Il est affecté à partir de juillet 2017 comme adjoint au centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l’Etat-Major des armées puis chef du CPCO à compter d’août 2018.