Premiers vols pour les NH90 destinés au Qatar

Un contrat NH90 signé en 2018 par le Qatar

Les deux premiers hélicoptères NH90 destinés aux Forces armées du Qatar ont réalisé leurs premiers vols les 15 et 18 décembre. L'un, dans sa version NFH pour la lutte anti-surface et anti-sous-marine, sur le site de Leonardo à Tessera près de Venis; l'autre, dans sa version TTH pour transport tactique, sur le site d'Airbus Helicopters à Marignane. Des vols qui ont surtout porté sur des manoeuvres de décollage et d'atterrissage, de maniabilité, et de contrôle de bon fonctionnement des différents instruments. Le Qatar a commandé ferme 28 NH90 dans ses versions TTH et NFH et doit réceptionner le premier d'ici à la fin de l'année 2021. Le calendrier prévoit la toute dernière livraison en 2025.

427 NH90 en opérations dans le monde

Près de 430 NH90 sont aujourd'hui en opérations dans le monde et ce parc a accumulé plus de 270 000 heures de vol dans l'accomplissement d'une large palette de missions dont un certain nombre en conditions de combat réel. Le nombre d'appareils commandés frôle désormais les 600 unités avec les nouvelles commandes passées par la France et l'Allemagne. La première a finalement concrétisé les dix exemplaires programmés pour ses Forces spéciales tandis que la seconde a commandé un deuxième lot de 31 appareils dans la version NFH après une première tranche portant sur 18 exemplaires dont les livraisons doivent s'achever fin 2022. Un nouveau contrat d'un montant de 2,7 Md€.