Ce 8 novembre, Pathé Live a publié les premières images du film "ATHOS – Au cœur de la Patrouille de France". La vidéo de seulement 50 secondes s'ouvre sur l'un des moments les plus importants de la préparation de la Patrouille de France : la musique. Afin de se préparer aux manœuvres aériennes, les pilotes répètent ensemble leur vol en écoutant le commandant de la PAF, en chef d'orchestre. Commandes de gaz, fumée, virages,... tout est simulé par les pilotes en une seule "musique" où seul le chef d'orchestre parle. C'est aussi la confirmation de l’alignement de tous les pilotes : un seul et unique claquement résonne sur commande, d'ailleurs présent à la 30ème seconde de la vidéo.

Les 20 autres secondes de la vidéo montrent les fameux Alpha Jet aux couleurs de la PAF s'entrainer ou effectuer des démonstrations de vol lors de la saison 2025. Un avion de transport Super Hercules est aussi visible avec sa soute ouverte, laissant à penser à un shooting photo des Alpha Jet en vol.

À noter que la description de la vidéo fournie par Pathé Live donne une dernière information : la bande annonce officielle sera publiée dans un mois, le 10 décembre prochain.