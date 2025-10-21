La Patrouille de France au cinéma le 25 février 2026 : "Athos - Au coeur de la Patrouille de France"

L’Armée de l’Air et de l’Espace a autorisé une équipe de tournage à suivre la Patrouille de France durant sa saison 2025. Le résultat annoncé par l’AAE est prometteur : plongée dans le quotidien des personnels, des prises de vue spectaculaires, des préparations de la saison,… le tout, en très haute qualité. Rendez-vous dans les salles de cinéma à partir du 25 février 2026.
Le 20 octobre, l’Armée de l’Air et de l’Espace publiait sur ses différents réseaux sociaux une affiche de film : Athos – Au cœur de la Patrouille de France. Seule l’affiche du film est pour l’instant publiée mais l’Armée de l’Air et de l’Espace nous a confirmé qu’il y aura bel et bien une bande annonce mais dont la date de sortie n’est pas encore publique, bien qu’annoncée « prochainement ».
L’AAE a également précisé auprès d’Air&Cosmos qu’il ne s’agira absolument pas d’un film du type Top Gun ou encore Les Chevaliers du ciel : ce sera l’occasion de suivre la saison 2025 au cœur même de la Patrouille de France, aux côtés des pilotes mais aussi mécaniciens, personnels de soutien,… L’AAE nous promet des prises de vue des vols depuis le sol mais aussi « des images spectaculaires prises depuis le cockpit, en résolution 4K ». Ce film serait également une première coopération historique entre le monde du cinéma et la Patrouille de France.
Rendez-vous dans les salles de cinéma le 25 février 2026 pour (re-)découvrir la célèbre patrouille acrobatique française.
L’Armée de l’Air et de l’Espace a autorisé une équipe de tournage à suivre la Patrouille de France durant sa saison 2025. Le résultat annoncé par l’AAE est prometteur : plongée dans le quotidien des personnels, des prises de vue spectaculaires, des préparations de la saison,… le tout, en très haute qualité. Rendez-vous dans les salles de cinéma à partir du 25 février 2026.
Le 20 octobre, l’Armée de l’Air et de l’Espace publiait sur ses différents réseaux sociaux une affiche de film : Athos – Au cœur de la Patrouille de France. Seule l’affiche du film est pour l’instant publiée mais l’Armée de l’Air et de l’Espace nous a confirmé qu’il y aura bel et bien une bande annonce mais dont la date de sortie n’est pas encore publique, bien qu’annoncée « prochainement ».
L’AAE a également précisé auprès d’Air&Cosmos qu’il ne s’agira absolument pas d’un film du type Top Gun ou encore Les Chevaliers du ciel : ce sera l’occasion de suivre la saison 2025 au cœur même de la Patrouille de France, aux côtés des pilotes mais aussi mécaniciens, personnels de soutien,… L’AAE nous promet des prises de vue des vols depuis le sol mais aussi « des images spectaculaires prises depuis le cockpit, en résolution 4K ». Ce film serait également une première coopération historique entre le monde du cinéma et la Patrouille de France.
Rendez-vous dans les salles de cinéma le 25 février 2026 pour (re-)découvrir la célèbre patrouille acrobatique française.
Le 21 octobre 2000, les Émirats arabes unis faisaient leurs premiers pas dans l’espace avec le satellite de télécommunications Thuraya. Quatorze ans plus tard, ils se dotaient d’une agence spatiale nationale.
Commentaires