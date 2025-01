Premières Assises de l’histoire spatiale à Paris

Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) va accueillir les 11 et 12 février à Paris les Premières Assises de l’histoire spatiale, organisées par l’Institut français d’histoire de l’espace (IFHE), fondé en 1999, et le CNES.

Ce colloque regroupera les acteurs directs et indirects qui présenteront ce qu’ils font et ce qu’il serait possible de mieux faire pour sauvegarder et valoriser la mémoire orale et écrite du spatial en France et promouvoir l’écriture scientifique de l’histoire – historiennes et historiens professionnels, membres de l’Université et des institutions spatiales.

A l’issue du colloque, l’IFHE élaborera une feuille de route avec des recommandations.

Evénement gratuit mais inscription obligatoire.

Programme complet sur https://institut-francais-histoire-espace.org/conferences/premieres-assises-de-lhistoire-spatiale-11-et-fevrier-2025/#