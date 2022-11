Première visite d'atelier de restauration des performances d'un LEAP-1A au monde

Le PRSV sert à restaurer les performances du moteur. Cette visite d'atelier spéciale donne à Lufthansa Technik l'opportunité d'être le premier organisme de maintenance au monde à analyser le nouveau type de moteur dans des conditions d'exploitation réelles.

Cela permettra d'identifier d'autres exigences de conception pour la réparation des composants. Le moteur LEAP-1A est la propriété de la compagnie charter suédoise Nova Airlines AB (Novair). Novair a signé un contrat à long terme pour les services de moteur en 2019, devenant ainsi le premier client de Lufthansa Technik pour ce nouveau type de moteur. Un premier essai est d'abord utilisé pour analyser les modules responsables des pertes d'efficacité. L'objectif est de rendre l'effort de démantèlement et de réparation efficace tout en maintenant les coûts encourus pour le client aussi bas que possible. En outre, l'analyse initiale permet également d'acquérir des données pour créer un jumeau numérique de ce type de moteur. Ces données peuvent ensuite également être utilisées pour la plateforme numérique AVIATAR dans le cadre du Engine Health Monitoring.

"C'est avec de grandes attentes que Novair soumet maintenant son premier LEAP-1A à Lufthansa Technik pour la restauration des performances", a déclaré Thomas Krook, directeur des opérations techniques chez Novair. "Peu de choses signifient autant pour notre compagnie aérienne que de faire passer les moteurs par l'atelier avec le meilleur résultat possible. Nous attendons de Lufthansa Technik qu'elle ne se contente pas de livrer le produit de base, mais comme on l'a vu dans le passé - qu'elle développe des connaissances et des méthodes pour nous renvoyer les moteurs avec le meilleur retour sur investissement possible dans la visite d'atelier."

"La première visite d'atelier de restauration des performances d'un moteur LEAP-1A marque une autre étape importante pour nous. Je tiens à remercier notre client de lancement, Novair, pour la confiance qu'il nous a accordée et pour l'opportunité de développer davantage notre support technique pour lui et tous les autres clients ", a déclaré Derrick Siebert, vice-président Commercials Engine Services chez Lufthansa Technik. "Nous sommes fiers d'être le premier fournisseur MRO au monde à effectuer ce PRSV et nous développerons encore de nos services sur la base des connaissances acquises."

Lufthansa Technik a déjà une grande expérience de ce type de moteur : par exemple, un grand nombre de Quick Turns ont été effectués sur le site de Hambourg. Ici, la maintenance est effectuée uniquement sur des modules individuels afin de fournir aux clients le moteur le plus rapidement et le plus économiquement possible. En outre, des chargements spécifiques au bailleur ainsi que de nombreux essais de moteur ont déjà été réalisés.