Première rencontre entre Ariane 6 et son pas de tir

Transfert à pas de sénateur

Le 11 juillet, le premier corps central d’Ariane 6 a quitté le BAL (Bâtiment d’Assemblage Lanceur), situé sur le complexe ELA4 (Ensemble de lancement Ariane numéro 4) du Centre spatial guyanais, pour rejoindre – à l’horizontale – son pas de tir, implanté en ZL4 (Zone de Lancement numéro 4).

Les 800 mètres qui séparent la zone d’assemblage de la zone de lancement ont été parcourus en une vingtaine de minutes, à l’aide de quatre véhicules à guidage automatisés (AGV) capables de se déplacer à la vitesse de 3 km/h.

Le corps central d’Ariane 6 est composé de l’étage principal LLPM et de l’étage supérieur UPLM, qui étaient arrivés le 22 janvier dernier sur site et dont l’assemblage s’est achevé le 3 juin suivant.

En ZL4, le corps central a d’abord été verticalisé, puis déplacé de 180° afin de permettre d’y connecter les ombilicaux de remplissage et de vidange, à l’abri d’un immense portique mobile.

Les essais combinés sont lancés

L’opération a été menée par une équipe intégrée Agence spatiale européenne/ArianeGroup/Cnes (sous la responsabilité de l’ESA).

Elle marque une première étape notable dans la campagne de tests combinés du nouveau lanceur lourd européen, dont le premier vol a récemment été repoussé à l’année prochaine.

L’objectif est de valider l’ensemble des interfaces et les bonnes communications entre le lanceur et son pas de tir, mais aussi les logiciels de vol et les logiciels du banc de contrôles, ainsi que les opérations de remplissage et vidange des réservoirs qui jalonnent une séquence de lancement.

A suivre

Le corps central doit désormais être raccordé à quatre propulseurs d’appoint solide ESR (Equiped Solid Rocket) – trois maquettes et le premier modèle (rempli avec un propergol inerte pour les essais combinés), qui a été acheminé verticalement vers ELA 4 le 2 juillet.

Doit suivre l’installation du composite supérieur, qui comprend notamment la coiffe et la charge utile, directement sur le corps central.

Enfin, après le remplissage des réservoirs d’ergols, le moteur Vulcain 2.1 de l’étage LLPM sera mis à feu pour un essai sans décollage.