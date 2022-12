Premier vol pour le futur drone de combat furtif turc Kizilelma

Premier vol pour le futur drone de combat turc

La société turque Baykar a annoncé le 14 décembre dernier que son nouveau drone de combat, le Kizilelma, avait réalisé son premier vol. Le président de l’entreprise, Selçuk Bayraktar, a publié sur son compte Twitter des vidéos sur lesquelles on peut voir l’appareil décoller et atterrir. Selon lui ce drone représente « la volonté de la Turquie d’être libre et indépendante dans son ciel ». Son nom, Kizilelma, signifie à la fois « Grand Idéal » et « pomme rouge » et fait référence à un mythe, qui met en valeur l’identité turque et un idéal à atteindre. A travers ce projet (appelé MIUS), la Turquie cherche à compenser l'inexorable vieillissement de sa flotte d'avions de chasse alors que les USA ont interdit au pays de moderniser ses F-16 ou d'acquérir le chasseur F-35, rétorsions à l'attitude turque en Libye, en mer Egée ou autour de Chypre, mais aussi l'achat des systèmes de défense aérien S-400. L'objectif est aussi de produire un drone reposant moins sur des équipements importés, l'immense majorité des systèmes composant le célèbre TB2 provenant de l'étranger.