Premier vol pour l'Embraer E190 cargo

Premier vol pour l'Embraer E190F

Après des essais au sol réussis de pressurisation et de chargement de conteneurs, le tout premier Embraer E190F, avion passagers converti pour le transport de fret, vient d'effectuer son premier vol, le 5 avril. Un vol de deux heures qui lance la deuxième phase du programme d'évaluation et de validation de l'appareil avant l'entrée en service commercial. Quand le programme de conversion sur les E190 et E195 avait été lancé par Embraer en mars 2022, le constructeur brésilien s'était fixé l'objectif d'une entrée en exploitation pendant l'année 2024. Les délais de départ semblent donc être tenus.

Combler le manque de capacité entre l'ATR 72F et le Boeing 737-300SF

L'ambition d'Embraer est de combler le manque de capacité entre l'ATR 72F et le Boeing 737-300SF. Le premier prend 10 tonnes et le second 20 tonnes. Avec ses E190F et E195F, le constructeur brésilien propose des capacités allant de 11 à 14 tonnes en termes de charge utile mais avec un volume en m3 qui est 50 % supérieur à celui "des grands turbopropulseurs cargos" et "des coûts d'exploitation de 30 % inférieurs à ceux des actuels mono-couloirs" pour des rayons d'action de respectivement 2 300 nm et de 2 100 nm.

Nordic Aviation Capital et le chinois Lanzhou Group

Lors du lancement du programme de conversion, Embraer évaluait un marché potentiel de 450 E190F et 195F sur les 20 prochaines années. Un programme lancé avec l'appui du loueur Nordic Aviation Capital (NAC) qui a décidé de confier à Embraer la conversion de dix de ses jets régionaux E190 et E195 passagers en avions cargos. Nordic Aviation Capital disposait alors de 146 exemplaires en portefeuille. Puis, en juin 2023, le chinois Lanzhou Aviation Industry Development Group signait un protocole d'accord portant sur la conversion de 20 E190 et E195 en avions cargos. Mais avec une condition : que les travaux de conversion soient réalisés dans les ateliers à Lanzhou afin de servir un marché chinois où différentes compagnies aériennes ont 85 Embraer E190 et E195 inscrits dans leurs registres de flotte.