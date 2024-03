Premier vol du TAI TF-X : horizon 2030 pour une mise en service du chasseur turc ?

Le 21 février, un prototype du chasseur de cinquième génération turc TF-X Kaan effectuait son premier vol. Pour la Turkish Aerospace Industries (TAI), ce premier envol est auréolé de succès. Mais ce baptême de l’air soulève des questions quant au réalisme d’une intégration dans la force aérienne turque au cours des cinq prochaines années. Annoncé au début des années 2010, ce nouvel aéronef devait initialement être mis en service dans l’armée de l’air turque au cours de l’année 2027, avant d’être repoussé à 2029.

L’avion qui modernisera la chasse turque

L’intérêt de la Turquie pour les chasseurs de 5ème génération ne date pas d’hier. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan souhaitait notamment orienter son choix vers le F-35 de Lockheed, avant que les États-Unis n’apposent leur veto sur une potentielle acquisition. L’ambition principale pour Ankara est de remplacer une flotte de 235 F-16 C et D.

Le TF Kaan a pour vocation de s’aligner sur les capacités du F-35. Furtif et capable d’atteindre Mach 1,8 (2 222km/h), le TF Kaan pourrait potentiellement voler jusqu’à 17 000m d’altitude, avec un rayon d’action estimé à plus de 1 000km. L’aéronef de TAI inclurait un radar AESA fabriqué par la firme ASELSAN, sera équipé de détecteurs infrarouges IRST, tout en menant des opérations de guerre électronique (brouillage de radars). À l’instar d’autres appareils de 5ème génération, le TF-X doit optimiser l’interface entre le pilote et l’aéronef, tout en se rendant compatible à une synchronisation avec des drones en opération. Lors de son premier vol le 21 février, le prototype du TF Kaan a volé pendant 13 minutes, à une altitude maximale de 2 500m tout en atteignant une vitesse maximale de 430k/h. Durant cet essai, TAI a fait voler sa nouvelle innovation avec deux turboréacteurs F110 de General Electrics.