Premier vol du Loyal Wingman

Manned – unmanned teaming.

Ce premier vol représente une étape majeure du programme, visant à mettre au point un drone pour un emploi dans le cadre d'un système complexe et ainsi en permettant une intégration de l'aéronef sans pilote dans une bulle où il pourra coopérer avec des appareils habités. Le programme s'appuie sur l'approche manned-unammend teaming, où drones et chasseurs peuvent mener conjointement une mission. Le drone permet ainsi de protéger la plateforme habitée face aux défenses adverses et peut compléter les capacités d'attaque du chasseur. Afin de faire communiquer les différentes plateformes, la communication des systèmes est un axe critique, lequel repose sur l'intelligence artificielle.



Essais.

Avant ce vol, des essais au sol avaient été menés par Boeing et la RAAF. Pour ce premier vol, le Loyal Wingman a suivi une trajectoire déterminée en amont, permettant de le faire évoluer à différentes altitudes et vitesses.