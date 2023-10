Premier vol de la nacelle de Guerre Electronique MFEW-AL de Lookheed Martin

Lockheed Martin réussit un test de vol de sa charge utile électronique MFEW-AL.

Le 18 octobre 2023, Lockheed Martin a annoncé avoir réussi un essai en vol du Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL), une charge utile électronique aéroportée. Le MFEW-AL est conçu pour détecter, identifier, localiser, nier, perturber et dégrader les communications et les radars ennemis. Ce test en vol a permis de collecter des données sur la portée étendue du MFEW-AL, lui faisant subir une série de tests censés évaluer sa capacité à détecter et à affecter un large éventail de signaux à diverses distances. Ce test a été réalisé sur un avion à voilure fixe de l'armée, le MC-12W, mais le système ne serait pas dépendant d'une plate-forme et peut être adapté à diverses aéronefs ou drones.