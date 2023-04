Premier vol d’un lanceur au méthane

Une première mondiale

Le 23 mars, la startup californienne Relativity Space, fondée à Los Angeles en 2015, a enfin procédé au vol inaugural de son microlanceur bi-étages Terran 1.

Ce dernier est le premier lanceur au monde en majeure partie fabriqué en impression 3D (à 85 %, avec l’objectif d’atteindre à terme 95 %), et le premier à utiliser du gaz naturel liquéfié (GNL), composé à 97 % de méthane liquide, mélangé à de l’oxygène liquide.

Terran 1 mesure 35,2 mètres de haut, pour un diamètre de 2,3 mètres.

Le décollage a eu lieu à 3 h 25 UTC depuis le pas de tir LC-16 de la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

Ô la belle bleue !

Visibles sur la photo au décollage et provoquant des flammes bleutées indéites, les neuf moteurs Aeon 1 du premier étage de Terran 1 ont parfaitement fonctionné.

En revanche, l’unique moteur AeronVac du second étage ne s'est pas allumé correctement.

Heureusement, la mission « Good Luck, Have Fun » (Bonne chance, amusez-vous bien) ne comportait pas de charge utile.

En mode opérationnel, Terran sera capable d’embarquer un peu moins de 500 kg sur orbite basse (300 km) et un peu moins de 900 kg sur orbite héliosynchrone.

Le lancement du 23 mars constituait la 43e tentative de lancement et le quatrième échec enregistré à travers le monde depuis le début de l’année.

La satisfaction de Relativity Space

Malgré l’échec du vol inaugural de Terran 1, Relativity Space a partagé une certaine fierté sur son compte Twitter : « Le lancement d'aujourd'hui a mis à l'épreuve les technologies de fusées imprimées en 3D de Relativity, qui seront utilisées pour notre prochain véhicule, le Terran R. Nous avons réussi à passer le cap de Max-Q, l'état de contrainte le plus élevé de nos structures imprimées. C'est la plus grande preuve de notre nouvelle approche de la fabrication additive. La journée d'aujourd'hui est une grande victoire, avec de nombreuses premières historiques. Nous avons également franchi l'étape de la coupure du moteur principal et de la séparation des étages. Nous évaluerons les données de vol et fournirons des mises à jour publiques dans les jours à venir. »