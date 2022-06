Premier vol d'un AG600 chinois modifié... ou d'une copie d'un US-2 japonais ?

L'AG 600, numéroté 1003, ressemble fortement à une version modernisée de l'hydravion japonais US-2 mais motorisé par quatre WJ-6, la version construite en Chine sous licence du AI-20 soviétique.

Le Y-20A se rapproche assez bien du C-17 Globemaster III américain mais ici aussi, motorisé par quatre moteurs D-30KP-2 soviétiques ou leur copie chinoise, le WS-18.

Le C919 fait office d'exception puisque, comme démontré dans le document en fin de cet article, il s'agit d'un avion "chinois" comprenant un nombre très important de pièces non chinoises. Par ailleurs, il est propulsé par deux CFM International LEAP de GE Aviation et Safran Aircraft Engines.

Enfin pour terminer cet article sur l'AG600, et en ne comparant que ses spécificités techniques avec celles de l'US-2 japonais, il est possible de voir qu'il est légèrement plus grand, plus lourd et surtout plus moderne que l'US-2. Toutefois, ce dernier peut emporter plus d'eau dans ses réservoirs pour lutter contre les incendies (voir tableau comparatif ci-dessus). L'US-2 est aussi plus performant que l'AG 600 lors de tempêtes : ceux-ci ne peuvent évoluer dans une mer avec des vagues de maximum deux mètres (quelques sources annoncent 1,5 mètre) alors que les US-2 peuvent naviguer dans des vagues de 3 mètres. De fait, les missions comprenant un amerrissage en vue d'un sauvetage en mer en pleine tempête seront assez faibles pour les AG 600 chinois.